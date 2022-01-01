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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
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Ted Nugent

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TED NUGENT хочет сообразить на троих



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TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" от 11 ноября на вопрос соведущего Кита Марка о том, как «потенциальный разрыв» между двумя республиканцами «следует урегулировать», ответил:

«С моей точки зрения, поскольку мой радар правды, логики и здравого смысла никогда не даёт расслабиться, я считаю, что Рон ДеСантис — великий лидер консерваторов. Я верю, что президент Дональд Трамп — великий лидер консерваторов. Я не вижу раскола. Я не вижу разделения. Я вижу, что мы, народ, должны объединиться на почве консервативных ценностей.

Я поеду в Мар-а-Лаго в качестве гостя президента Трампа, чтобы получить какую-нибудь гонзо, награду патриота, вручаемую нам, народу, за то, что я посвятил этому последние 50 лет своей жизни. И пока я нахожусь во Флориде с величайшим губернатором Америки, во Флориде с величайшим президентом в истории Америки, я попробую связаться с ним и порекомендовать нам троим встретиться.

Итак, губернатор Рон ДеСантис, поздравляю и отдаю честь. Президент Дональд Трамп, мы с вами. И я бы рекомендовал и пригласил вас обоих, великих, великих патриотов, сесть с Ted'ом при первой удобной возможности и, возможно, мы сможем выработать стратегию, чтобы убедиться, что консервативное сообщество настоящих республиканцев этой страны объединено. Я думаю, мы сможем это сделать.

Рон? Президент Трамп? Я с вами и жду отмашки!»




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