TED NUGENT открыл тур



TED NUGENT выступление в Ruth Eckerd Hall, Clearwater, Florida, открыл тур "Detroit Muscle":



01. Stranglehold

02. The Star-Spangled Banner

03. Gonzo/Klusterfunky

04. Snakeskin Cowboys

05. Paralyzed

06. Stormtroopin'

07. Free-For-All

08. Queen Of The Forest

09. Come And Take It

10. American Campfire

11. My Girl/Hey Baby

12. Good Friends And A Bottle Of Wine

13. Wang Dang Sweet Poontang

14. Fred Bear

15. Cat Scratch Fever



Encore:



16. The Great White Buffalo







