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Ted Nugent

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16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
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TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»



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TED NUGENT в рамках недавнего общения с фанатами обсудил инициативы Джо Байдена относительно огнестрельного оружия:

«Должен сказать вам, что каждый день своей жизни здесь, в Техасе, я общаюсь со многими замечательными семьями, и я общаюсь с замечательными семьями по всему миру. Я думаю, что самым важным показателем сейчас является не самоочевидная истина, которую мы, народ Соединенных Штатов Америки, отстаиваем, продолжаем верить и прославлять, а то, что по всему миру я слышу от людей со всех уголков планеты: "Дядя Ted, какого чёрта вы, ребята, позволяете творить такое с Америкой? Мы смотрим на Америку как на последнее, единственное надёжное место с личными свободами, гарантированными священной Конституцией и Биллем о правах". А сейчас они смотрят на Америку в прямом смысле с этим уродом в Белом доме и его бандой, которая каждый день нарушает свою присягу, а весь остальной мир сидит и говорит: "Америка, тебе лучше нажать на тормоза, потому что ты превращаешься в Портленд и Сан-Франциско, с бездомными, фекалиями, шприцами и взрывным ростом преступности". Так что импульс доброй воли и порядочности здесь жив и здоров.

Я должен сказать вам, что все, кто не является членом Национальной стрелковой ассоциации, организации "Владельцы оружия Америки" или организации "Second Amendment" вашего штата, и если вы не являетесь активным членом этих организаций, то [спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси и Джо Байден выражают вам свою благодарность».

TED NUGENT Slams JOE BIDEN, Says People From All Over The World Are Saying,





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