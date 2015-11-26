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TED NUGENT : «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»



TED NUGENT в рамках недавнего общения с фанатами обсудил инициативы Джо Байдена относительно огнестрельного оружия:



«Должен сказать вам, что каждый день своей жизни здесь, в Техасе, я общаюсь со многими замечательными семьями, и я общаюсь с замечательными семьями по всему миру. Я думаю, что самым важным показателем сейчас является не самоочевидная истина, которую мы, народ Соединенных Штатов Америки, отстаиваем, продолжаем верить и прославлять, а то, что по всему миру я слышу от людей со всех уголков планеты: "Дядя Ted, какого чёрта вы, ребята, позволяете творить такое с Америкой? Мы смотрим на Америку как на последнее, единственное надёжное место с личными свободами, гарантированными священной Конституцией и Биллем о правах". А сейчас они смотрят на Америку в прямом смысле с этим уродом в Белом доме и его бандой, которая каждый день нарушает свою присягу, а весь остальной мир сидит и говорит: "Америка, тебе лучше нажать на тормоза, потому что ты превращаешься в Портленд и Сан-Франциско, с бездомными, фекалиями, шприцами и взрывным ростом преступности". Так что импульс доброй воли и порядочности здесь жив и здоров.



Я должен сказать вам, что все, кто не является членом Национальной стрелковой ассоциации, организации "Владельцы оружия Америки" или организации "Second Amendment" вашего штата, и если вы не являетесь активным членом этих организаций, то [спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси и Джо Байден выражают вам свою благодарность».







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