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Ted Nugent

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22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»



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TED NUGENT выступил в защиту Кайла Риттенхауса, подростка, который в августе 2020 года застрелил двух человек во время беспорядков в Кеноше, штат Висконсин, сказав, что он "все сделал правильно".

18-летний Риттенхаус предстал перед судом по обвинению в неосторожном убийстве 36-летнего Джозефа Розенбаума и умышленном убийстве 26-летнего Энтони Хьюбера 25 августа 2020 года во время беспорядков, последовавших за убийством чернокожего Джейкоба Блейка белым офицером полиции Кеноши. Риттенхаус, бывший в то время 17-летним курсантом полицейской академии, заявил, что отправился в Кеношу, чтобы защитить имущество от бунтовщиков. Ему грозит пожизненное заключение, если он будет осужден по самому серьезному обвинению, предъявленному ему.

На этой неделе TED NUGENT высказался по поводу суда над Риттенхаузом, напав на обвинителей и настаивая на том, что подросток действовал в целях самообороны. В беседе с Эриком Боллингом, ведущим программы Newsmax "Eric Bolling The Balance", он сказал:

«То, что это судебное дело вообще существует, является проявлением культурной запущенности Америки. Прокурор — чистая гниль. Участники беспорядков — гнилые человеческие существа; просто мерзкие, мерзкие головорезы".

Кайл Риттенхаус, я пошлю ему запас хороших патронов на всю жизнь. Этот парень, этот молодой 17-летний парень был именно таким, какими хотели видеть всех американцев отцы-основатели — чтобы добро побеждало зло. Кайл Риттенхаус — добро; бунтовщики, бандиты, нападавшие, насильники и профессиональные преступники — зло.

Наша судебная система, наша полностью провалившаяся судебная система намеренно провоцирует рецидивизм. Они знают, что эти люди будут повторять свои жестокие, насильственные преступления, и так называемая система правосудия продолжает выпускать их на свободу. И когда хороший гражданин встает и говорит: "Нет. У меня есть инстинктивная моральная обязанность попытаться нейтрализовать зло", случается такой судебный процесс, и это разбивает сердца и вызывает тошноту у хороших американцев, которые знают, что самый главный инстинкт человека — это самозащита. И это все, что сделал Кайл Риттенхаус.

Я просто хотел бы похвалить Кайла Риттенхауса. Какой тактически подготовленный молодой человек. Он все сделал правильно. А наше общество идет против добра, а эти олухи поддерживают зло.

Да благословит Господь Кайла Риттенхауса — [великого, великого] американца!»

Слушания по делу стрелка проходили со 2 по 15 ноября 2021 года. Еще четыре дня понадобилось жюри присяжных для вынесения окончательного вердикта, согласно которому Риттенхаус был признан невиновным по всем статьям, так как действовал в рамках самообороны и в интересах защиты собственной жизни.

TED NUGENT Says KYLE RITTENHOUSE Is A





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Magyar


22 ноя 2021, 22:06		Тед правильно говорит, поддерживаю. Кайл Риттенхаус молодец. Свой дом и свою жизнь нужно защищать всеми возможными способами. А собакам-мародерам - собачья смерть.


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