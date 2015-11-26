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TED NUGENT : «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»



TED NUGENT выступил в защиту Кайла Риттенхауса, подростка, который в августе 2020 года застрелил двух человек во время беспорядков в Кеноше, штат Висконсин, сказав, что он "все сделал правильно".



18-летний Риттенхаус предстал перед судом по обвинению в неосторожном убийстве 36-летнего Джозефа Розенбаума и умышленном убийстве 26-летнего Энтони Хьюбера 25 августа 2020 года во время беспорядков, последовавших за убийством чернокожего Джейкоба Блейка белым офицером полиции Кеноши. Риттенхаус, бывший в то время 17-летним курсантом полицейской академии, заявил, что отправился в Кеношу, чтобы защитить имущество от бунтовщиков. Ему грозит пожизненное заключение, если он будет осужден по самому серьезному обвинению, предъявленному ему.



На этой неделе TED NUGENT высказался по поводу суда над Риттенхаузом, напав на обвинителей и настаивая на том, что подросток действовал в целях самообороны. В беседе с Эриком Боллингом, ведущим программы Newsmax "Eric Bolling The Balance", он сказал:



«То, что это судебное дело вообще существует, является проявлением культурной запущенности Америки. Прокурор — чистая гниль. Участники беспорядков — гнилые человеческие существа; просто мерзкие, мерзкие головорезы".



Кайл Риттенхаус, я пошлю ему запас хороших патронов на всю жизнь. Этот парень, этот молодой 17-летний парень был именно таким, какими хотели видеть всех американцев отцы-основатели — чтобы добро побеждало зло. Кайл Риттенхаус — добро; бунтовщики, бандиты, нападавшие, насильники и профессиональные преступники — зло.



Наша судебная система, наша полностью провалившаяся судебная система намеренно провоцирует рецидивизм. Они знают, что эти люди будут повторять свои жестокие, насильственные преступления, и так называемая система правосудия продолжает выпускать их на свободу. И когда хороший гражданин встает и говорит: "Нет. У меня есть инстинктивная моральная обязанность попытаться нейтрализовать зло", случается такой судебный процесс, и это разбивает сердца и вызывает тошноту у хороших американцев, которые знают, что самый главный инстинкт человека — это самозащита. И это все, что сделал Кайл Риттенхаус.



Я просто хотел бы похвалить Кайла Риттенхауса. Какой тактически подготовленный молодой человек. Он все сделал правильно. А наше общество идет против добра, а эти олухи поддерживают зло.



Да благословит Господь Кайла Риттенхауса — [великого, великого] американца!»



Слушания по делу стрелка проходили со 2 по 15 ноября 2021 года. Еще четыре дня понадобилось жюри присяжных для вынесения окончательного вердикта, согласно которому Риттенхаус был признан невиновным по всем статьям, так как действовал в рамках самообороны и в интересах защиты собственной жизни.







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