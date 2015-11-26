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TED NUGENT : «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему его до сих пор нет в Зале Славы Рок-н-Ролла:



«Почему меня нет в Зале славы рок-н-ролла? Это во многом связано с тем, что вы не всегда возможно объяснить, почему люди прогнили. Почему одни люди совершают насилие над другими людьми, совершают жестокие преступления и лгут?



Я бы хотел поразмышлять над тем, что происходит с Залом славы рок-н-ролла... Я не принимаю это близко к сердцу. Я считаю, что я и так уже в самом лучшем Зале славы. Я выходил на сцену пару дней назад в Абилине (штат Техас) с великим человеком Тимом Монтаной. Группа Тима Монтаны выступала перед ZZ TOP при полном аншлаге в Абилине. Тим Монтана сказал: "Мы выучили "Cat Scratch Fever". Поднимайтесь и сыграйте её с нами". Я спросил Billy Gibbons'а, можно ли это сделать, и он ответил: "О да. Я с удовольствием послушаю". Они представили меня, и аудитория пришла в восторг. Так что не надо говорить мне, какой у меня Зал славы рок-н-ролла. Я в самом лучшем Зале славы с настоящими и истинными любителями моей музыки! Нет ничего важнее этого.



Я не обижаюсь, что меня там нет. Но не из-за меня, а из-за фанатов. Почему такой группы как TRIUMPH там нет, а Grandmaster Flash есть?! Это просто непорядочно. Почему Патти Смит, ABBA и Мадонна в Зале славы рок-н-ролла, а STYX нет?! Вы издеваетесь?! Вы можете объяснить это только тем, что люди, которые принимали эти решения, просто откровенно прогнившие неудачники. Зал славы рок-н-ролла должен склониться перед Чаком Берри, Бо Диддли, Хаулином Вулфом, Мадди Уотерсом, братьями Фанк из Motown. Вы издеваетесь?! Как вы смеете помещать туда Grandmaster Flash, ABBA и Мадонну?!



Я не злюсь, что меня там нет, потому что мне настолько весело, что это выглядит глупо. У меня есть новый альбом под названием "Detroit Muscle" — это ещё один авторитетный ритм-энд-блюзовый рок-н-ролл из Города моторов. Меня окружают гитары и усилители, и я играю с кучей убойных музыкантов. Моя музыка — это огнемёт веселья, позитивной энергии и напора. Это и есть "настоящий" Зал славы рок-н-ролла, поскольку люди, которые управляют Залом славы рок-н-ролла, ведут себя нечестно.



Для меня было бы честью быть частью учреждения, которое прославляет отцов-основателей рок-н-ролла, таких как Чак, Бо, Литтл Ричард, Джеймс Браун и далее, вплоть до Хаулина Вулфа и Мадди Уотерса, SAM & DAVE и Уилсона Пикетта. Для меня было бы честью присоединиться к ним. Это просто средний палец в сторону "настоящих" героев рок-н-ролла и ритм-энд-блюза, когда туда включили других людей. Grandmaster Flash?! Серьёзно?! Почему бы нам не сходить на могилу Чака Берри и не помочиться на неё!!! Шутите?! Это не предположение Ted'a Nugent'a, это не мнение... Доказательства налицо.



Хотите знать, как попасть в Зал славы рок-н-ролла? Ты "накуриваешься" с комиссией. Я ни с кем не торчу под кайфом, потому что у меня есть походные костры и я пользуюсь целительной силой природы. Я ловлю кайф, не отравляя свой священный храм. Я обращаюсь к Богу. Я обращаюсь к доброй земле, чтобы она помогла очистить мою душу и стимулировать мой дух.



Я знаю, люди говорят: "Nugent — радикал, и он уклонился от призыва". Это ложь. Они говорят: "Тогда Nugent — расист". Это тоже ложь. Они говорят: "О, а ведь Nugent удочерил девятилетнюю девочку". Это всё вранье. Они говорят: "Nugent неуважительно относится к коренным американцам". Это неправда. Вы издеваетесь надо мной?! Вокруг моих костров мы смеёмся до слёз над нападками на меня. Они просто глупы. Те люди, которые так говорят, задушены ненавистью».







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