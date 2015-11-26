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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 156

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 129
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Ted Nugent

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31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA
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TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему его до сих пор нет в Зале Славы Рок-н-Ролла:

«Почему меня нет в Зале славы рок-н-ролла? Это во многом связано с тем, что вы не всегда возможно объяснить, почему люди прогнили. Почему одни люди совершают насилие над другими людьми, совершают жестокие преступления и лгут?

Я бы хотел поразмышлять над тем, что происходит с Залом славы рок-н-ролла... Я не принимаю это близко к сердцу. Я считаю, что я и так уже в самом лучшем Зале славы. Я выходил на сцену пару дней назад в Абилине (штат Техас) с великим человеком Тимом Монтаной. Группа Тима Монтаны выступала перед ZZ TOP при полном аншлаге в Абилине. Тим Монтана сказал: "Мы выучили "Cat Scratch Fever". Поднимайтесь и сыграйте её с нами". Я спросил Billy Gibbons'а, можно ли это сделать, и он ответил: "О да. Я с удовольствием послушаю". Они представили меня, и аудитория пришла в восторг. Так что не надо говорить мне, какой у меня Зал славы рок-н-ролла. Я в самом лучшем Зале славы с настоящими и истинными любителями моей музыки! Нет ничего важнее этого.

Я не обижаюсь, что меня там нет. Но не из-за меня, а из-за фанатов. Почему такой группы как TRIUMPH там нет, а Grandmaster Flash есть?! Это просто непорядочно. Почему Патти Смит, ABBA и Мадонна в Зале славы рок-н-ролла, а STYX нет?! Вы издеваетесь?! Вы можете объяснить это только тем, что люди, которые принимали эти решения, просто откровенно прогнившие неудачники. Зал славы рок-н-ролла должен склониться перед Чаком Берри, Бо Диддли, Хаулином Вулфом, Мадди Уотерсом, братьями Фанк из Motown. Вы издеваетесь?! Как вы смеете помещать туда Grandmaster Flash, ABBA и Мадонну?!

Я не злюсь, что меня там нет, потому что мне настолько весело, что это выглядит глупо. У меня есть новый альбом под названием "Detroit Muscle" — это ещё один авторитетный ритм-энд-блюзовый рок-н-ролл из Города моторов. Меня окружают гитары и усилители, и я играю с кучей убойных музыкантов. Моя музыка — это огнемёт веселья, позитивной энергии и напора. Это и есть "настоящий" Зал славы рок-н-ролла, поскольку люди, которые управляют Залом славы рок-н-ролла, ведут себя нечестно.

Для меня было бы честью быть частью учреждения, которое прославляет отцов-основателей рок-н-ролла, таких как Чак, Бо, Литтл Ричард, Джеймс Браун и далее, вплоть до Хаулина Вулфа и Мадди Уотерса, SAM & DAVE и Уилсона Пикетта. Для меня было бы честью присоединиться к ним. Это просто средний палец в сторону "настоящих" героев рок-н-ролла и ритм-энд-блюза, когда туда включили других людей. Grandmaster Flash?! Серьёзно?! Почему бы нам не сходить на могилу Чака Берри и не помочиться на неё!!! Шутите?! Это не предположение Ted'a Nugent'a, это не мнение... Доказательства налицо.

Хотите знать, как попасть в Зал славы рок-н-ролла? Ты "накуриваешься" с комиссией. Я ни с кем не торчу под кайфом, потому что у меня есть походные костры и я пользуюсь целительной силой природы. Я ловлю кайф, не отравляя свой священный храм. Я обращаюсь к Богу. Я обращаюсь к доброй земле, чтобы она помогла очистить мою душу и стимулировать мой дух.

Я знаю, люди говорят: "Nugent — радикал, и он уклонился от призыва". Это ложь. Они говорят: "Тогда Nugent — расист". Это тоже ложь. Они говорят: "О, а ведь Nugent удочерил девятилетнюю девочку". Это всё вранье. Они говорят: "Nugent неуважительно относится к коренным американцам". Это неправда. Вы издеваетесь надо мной?! Вокруг моих костров мы смеёмся до слёз над нападками на меня. Они просто глупы. Те люди, которые так говорят, задушены ненавистью».

TED NUGENT: The People Who Run ROCK AND ROLL HALL OF FAME Are



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


31 дек 2021, 14:42		Ага, а давайте в один год внесём в этот зал ВООБЩЕ ВСЕХ, чтобы другие не обижались.


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