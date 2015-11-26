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TED NUGENT : «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»



TED NUGENT в рамках недавнего стрима коснулся темы вердикта Кайлу Риттенхаусу:



«Сейчас самое время выразить благодарность за эту уникальную, замечательную, единственную в своём роде американскую мечту, воспользовавшись примерами того, как добро побеждает зло, как хорошее побеждает плохое и уродливое. И самым ярким примером этого является то, что Кайл Риттенхаус осуществил, выполнил идеальную самооборону.



Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла. Если вы против Кайла Риттенхауса, вы считаете, что зло должно победить добро. Это в точности то, что это значит. Если вы говорите: "Спасибо, Господи", "Спасибо, присяжные Кеноши", "Спасибо, судья Кеноши", "Спасибо, Кайл Риттенхаус", потому что хорошие люди верят в победу добра над злом, если вы действительно в это верите, то семьи — аллилуйя — недостаточно. Вы должны позвонить своему мэру, своему сенатору, своему конгрессмену, своему губернатору, своему генеральному прокурору. Оставьте сообщение в их офисе, что мы верим в победу добра над злом и благодарим Бога и присяжных Кеноши и судебную систему Кеноши за то, что они доказали, что самый чистый, праведный инстинкт и право на самооборону имеет поддержку.



Это важный момент в истории. Это важный момент для того, чтобы хорошие люди воспряли и были услышаны, потому что те, кто против Кайла Риттенхауса, находятся на стороне зла. Они считают, что условно-досрочно освобождённых растлителей детей, насильников и преступников нужно выпускать на улицу, чтобы они угрожали нашей жизни. И по мнению левых, по мнению CNN, по мнению протестующих против Кайла Риттенхауса, мы должны прогнуться и позволить злу убить нас. Вот за что выступает другая сторона. Это отвратительно. Люди против самообороны, которые выступают против Кайла Риттенхауса, эти люди больны. Это дьявольская болезнь — думать, что хорошие люди должны сдаться угрожающему жизни злу. Вот что мы здесь наблюдаем.



Пусть все знают, что мы поддерживаем добро над злом, Кайла Риттенхауса над злом, самооборону против злых, угрожающих жизни сил. Сейчас самое время громко и гордо прокричать об этом, куда бы мы ни пошли!»







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