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Ted Nugent

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2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома
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TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»



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TED NUGENT в рамках недавнего стрима коснулся темы вердикта Кайлу Риттенхаусу:

«Сейчас самое время выразить благодарность за эту уникальную, замечательную, единственную в своём роде американскую мечту, воспользовавшись примерами того, как добро побеждает зло, как хорошее побеждает плохое и уродливое. И самым ярким примером этого является то, что Кайл Риттенхаус осуществил, выполнил идеальную самооборону.

Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла. Если вы против Кайла Риттенхауса, вы считаете, что зло должно победить добро. Это в точности то, что это значит. Если вы говорите: "Спасибо, Господи", "Спасибо, присяжные Кеноши", "Спасибо, судья Кеноши", "Спасибо, Кайл Риттенхаус", потому что хорошие люди верят в победу добра над злом, если вы действительно в это верите, то семьи — аллилуйя — недостаточно. Вы должны позвонить своему мэру, своему сенатору, своему конгрессмену, своему губернатору, своему генеральному прокурору. Оставьте сообщение в их офисе, что мы верим в победу добра над злом и благодарим Бога и присяжных Кеноши и судебную систему Кеноши за то, что они доказали, что самый чистый, праведный инстинкт и право на самооборону имеет поддержку.

Это важный момент в истории. Это важный момент для того, чтобы хорошие люди воспряли и были услышаны, потому что те, кто против Кайла Риттенхауса, находятся на стороне зла. Они считают, что условно-досрочно освобождённых растлителей детей, насильников и преступников нужно выпускать на улицу, чтобы они угрожали нашей жизни. И по мнению левых, по мнению CNN, по мнению протестующих против Кайла Риттенхауса, мы должны прогнуться и позволить злу убить нас. Вот за что выступает другая сторона. Это отвратительно. Люди против самообороны, которые выступают против Кайла Риттенхауса, эти люди больны. Это дьявольская болезнь — думать, что хорошие люди должны сдаться угрожающему жизни злу. Вот что мы здесь наблюдаем.

Пусть все знают, что мы поддерживаем добро над злом, Кайла Риттенхауса над злом, самооборону против злых, угрожающих жизни сил. Сейчас самое время громко и гордо прокричать об этом, куда бы мы ни пошли!»

TED NUGENT:





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