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США
31 май 2021 :
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TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
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TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
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TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
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TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
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TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
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TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
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TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
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TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
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TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
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TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
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TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
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TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
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TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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31 май 2021
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 мая сотрудник калифорнийского транспортного управления убил девять коллег, а затем покончил с собой. Власти заявили в четверг, что после нападения на сотрудников транспортного управления долины Санта-Клара (VTA) в Сан-Хосе они обнаружили три пистолета, а не два, о которых первоначально заявлял стрелок.
Член правления Национальной стрелковой ассоциации TED NUGENT коснулся этих событий в недавней беседе на Facebook:
«Я постоянно наблюдаю за этими сводками новостей... Сводки новостей — это не сообщения, это пропагандистские взрывы.
Вот у нас была ужасная стрельба в Сан-Диего [sic]. А потом кто-то критикует нас за то, что мы предлагаем подумать и помолиться за жертв. Ну мы действительно выражаем чувства и молимся за всех жертв. И, знаете, такие вещи можно остановить.
Итак, в Сан-Диего произошла стрельба, устроенная парнем, о котором правительственные чиновники неоднократно сообщали, что он насилует свою жену, насилует свою бывшую жену, он много раз заявлял людям в своём окружении: "Я хочу убивать людей. Я очень расстроен работой VTA, Valley Transit Authority. Я бы хотел убить этих людей". И вот люди, услышавшие эти угрозы насилия, позвонили ответственным лицам, людям с властными полномочиями... И сразу же в новостях прозвучало: "Он, вероятно, использовал одно из тех штурмовых орудий, тех военных штурмовых орудий, чтобы убить столько людей". Нет, он использовал два пистолета. Стрелок из Сан-Диего [sic] использовал два пистолета. "Ну и где он их взял?" Я не знаю. В "Эйс Хардвер"? Или там же, где их достают преступники и бандиты. Или, может, у MS-13. Может быть, они получили их от Эрика Холдера [бывшего генерального прокурора США] и Барака Обамы [бывшего президента США].
Видите, что здесь происходит? Это министерство пропаганды в Соединённых Штатах Америки промыло мозги стольким слабым, удобно заткнувшим рот, безмозглым, бездушным панкам, что они верят в это дерьмо.
Эй, мистер телеведущий, он не использовал AR-15 — у него были два пистолета. И знаете, как он убил всех этих людей? Это была мечта фрикбоя Байдена. Это была мечта Дэвида Чипмана, в которой погибли эти люди, как и в каждом случае, когда погибают самые невинные души [он намекает на выбор президента Байдена на пост руководителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF)]. Это же мечта Дэвида Чипмана, это мечта Сары Брэди [бывшей видной сторонницы контроля над оружием в США], это мечта Барака Обамы — зоны, свободные от оружия. И мы всё ещё принимаем это предложение.
Говорите своему мэру, своему сенатору, своему конгрессмену и своему губернатору каждый грёбаный день, что самые невинные жизни всегда погибают в зонах, свободных от оружия. И гитарист может это исправить. Покончите с зонами, свободными от оружия.
Мои соотечественники, вы хотите спасти жизни? У дяди Теда есть ответ. Заставьте всех в вашей жизни следить за тем, чтобы они не пили и не садились за руль. Убедитесь, что они не покупают химикаты, которые разрушают их мозг и не едят достаточно пищи, чтобы превратить их в кашалотов. Вот как вы спасаете жизни.
Я могу назвать вам список причин смерти в этой стране, и он затмевает китайский вирус.
Избавьтесь от зон, свободных от оружия. Ешьте так, как будто у вас есть мозг и совесть. Уважайте свой священный храм, прекратив его отравлять. И устройте настоящий ад своим правительственным придуркам, которые слишком долго игнорировали НАС.
Я имею право защищать свой священный дар жизни — и точка — на планете Земля. Слава Богу, что в Америке есть Вторая поправка, потому что это единственное место, где она есть. И если бы вы избавились от всех агрессивных городов, контролируемых демократами, мы бы не были в первой сотне по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия в мире. Если бы вы избавились от Чикаго, Детройта, Сан-Франциско и Балтимора, если бы вы избавились от всех зон без оружия, управляемых демократами, Америка не была бы в первой сотне мировых зон бойни. Потому что демократам нравится, когда вы теряете контроль, когда вы безоружны и беспомощны. Какое проклятие. Какой демонический указ. Что другой человек может сказать вам: "Нет, я боюсь, что вы не сможете защитить себя в этих местах"».
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