31 май 2021



TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы



26 мая сотрудник калифорнийского транспортного управления убил девять коллег, а затем покончил с собой. Власти заявили в четверг, что после нападения на сотрудников транспортного управления долины Санта-Клара (VTA) в Сан-Хосе они обнаружили три пистолета, а не два, о которых первоначально заявлял стрелок.



Член правления Национальной стрелковой ассоциации TED NUGENT коснулся этих событий в недавней беседе на Facebook:



«Я постоянно наблюдаю за этими сводками новостей... Сводки новостей — это не сообщения, это пропагандистские взрывы.



Вот у нас была ужасная стрельба в Сан-Диего [sic]. А потом кто-то критикует нас за то, что мы предлагаем подумать и помолиться за жертв. Ну мы действительно выражаем чувства и молимся за всех жертв. И, знаете, такие вещи можно остановить.



Итак, в Сан-Диего произошла стрельба, устроенная парнем, о котором правительственные чиновники неоднократно сообщали, что он насилует свою жену, насилует свою бывшую жену, он много раз заявлял людям в своём окружении: "Я хочу убивать людей. Я очень расстроен работой VTA, Valley Transit Authority. Я бы хотел убить этих людей". И вот люди, услышавшие эти угрозы насилия, позвонили ответственным лицам, людям с властными полномочиями... И сразу же в новостях прозвучало: "Он, вероятно, использовал одно из тех штурмовых орудий, тех военных штурмовых орудий, чтобы убить столько людей". Нет, он использовал два пистолета. Стрелок из Сан-Диего [sic] использовал два пистолета. "Ну и где он их взял?" Я не знаю. В "Эйс Хардвер"? Или там же, где их достают преступники и бандиты. Или, может, у MS-13. Может быть, они получили их от Эрика Холдера [бывшего генерального прокурора США] и Барака Обамы [бывшего президента США].



Видите, что здесь происходит? Это министерство пропаганды в Соединённых Штатах Америки промыло мозги стольким слабым, удобно заткнувшим рот, безмозглым, бездушным панкам, что они верят в это дерьмо.



Эй, мистер телеведущий, он не использовал AR-15 — у него были два пистолета. И знаете, как он убил всех этих людей? Это была мечта фрикбоя Байдена. Это была мечта Дэвида Чипмана, в которой погибли эти люди, как и в каждом случае, когда погибают самые невинные души [он намекает на выбор президента Байдена на пост руководителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF)]. Это же мечта Дэвида Чипмана, это мечта Сары Брэди [бывшей видной сторонницы контроля над оружием в США], это мечта Барака Обамы — зоны, свободные от оружия. И мы всё ещё принимаем это предложение.



Говорите своему мэру, своему сенатору, своему конгрессмену и своему губернатору каждый грёбаный день, что самые невинные жизни всегда погибают в зонах, свободных от оружия. И гитарист может это исправить. Покончите с зонами, свободными от оружия.



Мои соотечественники, вы хотите спасти жизни? У дяди Теда есть ответ. Заставьте всех в вашей жизни следить за тем, чтобы они не пили и не садились за руль. Убедитесь, что они не покупают химикаты, которые разрушают их мозг и не едят достаточно пищи, чтобы превратить их в кашалотов. Вот как вы спасаете жизни.



Я могу назвать вам список причин смерти в этой стране, и он затмевает китайский вирус.



Избавьтесь от зон, свободных от оружия. Ешьте так, как будто у вас есть мозг и совесть. Уважайте свой священный храм, прекратив его отравлять. И устройте настоящий ад своим правительственным придуркам, которые слишком долго игнорировали НАС.



Я имею право защищать свой священный дар жизни — и точка — на планете Земля. Слава Богу, что в Америке есть Вторая поправка, потому что это единственное место, где она есть. И если бы вы избавились от всех агрессивных городов, контролируемых демократами, мы бы не были в первой сотне по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия в мире. Если бы вы избавились от Чикаго, Детройта, Сан-Франциско и Балтимора, если бы вы избавились от всех зон без оружия, управляемых демократами, Америка не была бы в первой сотне мировых зон бойни. Потому что демократам нравится, когда вы теряете контроль, когда вы безоружны и беспомощны. Какое проклятие. Какой демонический указ. Что другой человек может сказать вам: "Нет, я боюсь, что вы не сможете защитить себя в этих местах"».







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