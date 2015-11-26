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Ted Nugent

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31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
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|||| 31 май 2021

TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы



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26 мая сотрудник калифорнийского транспортного управления убил девять коллег, а затем покончил с собой. Власти заявили в четверг, что после нападения на сотрудников транспортного управления долины Санта-Клара (VTA) в Сан-Хосе они обнаружили три пистолета, а не два, о которых первоначально заявлял стрелок.

Член правления Национальной стрелковой ассоциации TED NUGENT коснулся этих событий в недавней беседе на Facebook:

«Я постоянно наблюдаю за этими сводками новостей... Сводки новостей — это не сообщения, это пропагандистские взрывы.

Вот у нас была ужасная стрельба в Сан-Диего [sic]. А потом кто-то критикует нас за то, что мы предлагаем подумать и помолиться за жертв. Ну мы действительно выражаем чувства и молимся за всех жертв. И, знаете, такие вещи можно остановить.

Итак, в Сан-Диего произошла стрельба, устроенная парнем, о котором правительственные чиновники неоднократно сообщали, что он насилует свою жену, насилует свою бывшую жену, он много раз заявлял людям в своём окружении: "Я хочу убивать людей. Я очень расстроен работой VTA, Valley Transit Authority. Я бы хотел убить этих людей". И вот люди, услышавшие эти угрозы насилия, позвонили ответственным лицам, людям с властными полномочиями... И сразу же в новостях прозвучало: "Он, вероятно, использовал одно из тех штурмовых орудий, тех военных штурмовых орудий, чтобы убить столько людей". Нет, он использовал два пистолета. Стрелок из Сан-Диего [sic] использовал два пистолета. "Ну и где он их взял?" Я не знаю. В "Эйс Хардвер"? Или там же, где их достают преступники и бандиты. Или, может, у MS-13. Может быть, они получили их от Эрика Холдера [бывшего генерального прокурора США] и Барака Обамы [бывшего президента США].

Видите, что здесь происходит? Это министерство пропаганды в Соединённых Штатах Америки промыло мозги стольким слабым, удобно заткнувшим рот, безмозглым, бездушным панкам, что они верят в это дерьмо.

Эй, мистер телеведущий, он не использовал AR-15 — у него были два пистолета. И знаете, как он убил всех этих людей? Это была мечта фрикбоя Байдена. Это была мечта Дэвида Чипмана, в которой погибли эти люди, как и в каждом случае, когда погибают самые невинные души [он намекает на выбор президента Байдена на пост руководителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF)]. Это же мечта Дэвида Чипмана, это мечта Сары Брэди [бывшей видной сторонницы контроля над оружием в США], это мечта Барака Обамы — зоны, свободные от оружия. И мы всё ещё принимаем это предложение.

Говорите своему мэру, своему сенатору, своему конгрессмену и своему губернатору каждый грёбаный день, что самые невинные жизни всегда погибают в зонах, свободных от оружия. И гитарист может это исправить. Покончите с зонами, свободными от оружия.

Мои соотечественники, вы хотите спасти жизни? У дяди Теда есть ответ. Заставьте всех в вашей жизни следить за тем, чтобы они не пили и не садились за руль. Убедитесь, что они не покупают химикаты, которые разрушают их мозг и не едят достаточно пищи, чтобы превратить их в кашалотов. Вот как вы спасаете жизни.

Я могу назвать вам список причин смерти в этой стране, и он затмевает китайский вирус.

Избавьтесь от зон, свободных от оружия. Ешьте так, как будто у вас есть мозг и совесть. Уважайте свой священный храм, прекратив его отравлять. И устройте настоящий ад своим правительственным придуркам, которые слишком долго игнорировали НАС.

Я имею право защищать свой священный дар жизни — и точка — на планете Земля. Слава Богу, что в Америке есть Вторая поправка, потому что это единственное место, где она есть. И если бы вы избавились от всех агрессивных городов, контролируемых демократами, мы бы не были в первой сотне по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия в мире. Если бы вы избавились от Чикаго, Детройта, Сан-Франциско и Балтимора, если бы вы избавились от всех зон без оружия, управляемых демократами, Америка не была бы в первой сотне мировых зон бойни. Потому что демократам нравится, когда вы теряете контроль, когда вы безоружны и беспомощны. Какое проклятие. Какой демонический указ. Что другой человек может сказать вам: "Нет, я боюсь, что вы не сможете защитить себя в этих местах"».

TED NUGENT Offers His Solution To U.S. Mass Shooting Epidemic



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Ress


31 май 2021, 21:29		Из-за всей ситуации с шутингами я могу сказать, что у пендосов проблемы с работой дурдомов и плодящиеся психологини не дорабатывают. В Швейцарии тоже оружие у всех, но никаких шутингов не происходит. Оружие точно не виновато, а оставлять его только у государства – это поехавшим надо быть.

LU777


31 май 2021, 22:55		Сша была такой страной с самого начала...сливная яма

Virgo_ad_noctum


31 май 2021, 23:56		Не стоит забывать, что население Швейцарии - 8,5 млн, а население США - 328,5 млн. Конечно, в США психов больше будет, а соответственно, и таких происшествий.


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