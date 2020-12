сегодня



TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»



TED NUGENT в программе "America This Week With Eric Bolling" высказал своё мнение об игроках в NFL, припадающих на колено при исполнении национального гимна:



«Ну мне это позволяет идентифицировать таких людей как совершенно бездуховных и тупых индивидуумов. Они ведь даже не понимают, что делают. Они говорят о том, что кто-то там поднимал руки, а в них стреляли. Но это же ложь. Я изучил ситуацию, проштудировал вопрос. Никто не поднимал рук, и никто ни в кого не стрелял. Так что все эти причины для беспорядков базируются на чистой лжи. И они не могут быть такими тупыми — они знают, что лгут. Они просто лгуны. Так что когда ты видишь, что кто-то настолько неуважительно относится к флагу, они не заслуживают никакого уважения, и им должно быть стыдно за такое поведение».



Трамп активно критиковал игроков NFL припадающих на одно колено во время исполнения национального гимна. После того, как квотербеки Detroit Lions Matthew Stafford и Houston Texans Deshaun Watson привстали на колено перед игрой по случаю Дня благодарения на арене Ford Field, Трамп написал в Твиттере: «Спасибо, не надо!»



Игроки, совершающие такие действия, утверждают, что таким образом выражают протест против полицейской стрельбы и проявления расовой нетерпимости.



Многие музыканты поддержали эту акцию, вставая на коленки и публикуя с гордостью эти фотографии или видео в социальных сетях (как то вокалист PEARL JAM Eddie Vedder, участники PROPHETS OF RAGE и другие), однако находились и те, как, к примеру, вокалист STRYPER, кто призывал игроков «просто делать свою работу за те миллионы, что им платят».













