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Ted Nugent

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28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

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10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

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4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
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|||| сегодня

TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»



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TED NUGENT в программе "America This Week With Eric Bolling" высказал своё мнение об игроках в NFL, припадающих на колено при исполнении национального гимна:

«Ну мне это позволяет идентифицировать таких людей как совершенно бездуховных и тупых индивидуумов. Они ведь даже не понимают, что делают. Они говорят о том, что кто-то там поднимал руки, а в них стреляли. Но это же ложь. Я изучил ситуацию, проштудировал вопрос. Никто не поднимал рук, и никто ни в кого не стрелял. Так что все эти причины для беспорядков базируются на чистой лжи. И они не могут быть такими тупыми — они знают, что лгут. Они просто лгуны. Так что когда ты видишь, что кто-то настолько неуважительно относится к флагу, они не заслуживают никакого уважения, и им должно быть стыдно за такое поведение».

Трамп активно критиковал игроков NFL припадающих на одно колено во время исполнения национального гимна. После того, как квотербеки Detroit Lions Matthew Stafford и Houston Texans Deshaun Watson привстали на колено перед игрой по случаю Дня благодарения на арене Ford Field, Трамп написал в Твиттере: «Спасибо, не надо!»

Игроки, совершающие такие действия, утверждают, что таким образом выражают протест против полицейской стрельбы и проявления расовой нетерпимости.

Многие музыканты поддержали эту акцию, вставая на коленки и публикуя с гордостью эти фотографии или видео в социальных сетях (как то вокалист PEARL JAM Eddie Vedder, участники PROPHETS OF RAGE и другие), однако находились и те, как, к примеру, вокалист STRYPER, кто призывал игроков «просто делать свою работу за те миллионы, что им платят».

TED NUGENT On Athletes Kneeling For National Anthem:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


3 дек 2020, 15:58		Ньюджент это пожалуй последняя реальная рок-звезда.


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