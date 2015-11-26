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Ted Nugent

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18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
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|||| 18 ноя 2021

TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»



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TED NUGENT не прошёл мимо недавних слов Gene'a Simmons'a о том, что все непривитые должны считаться «врагами»:

«Я думаю, что [Gene] подвергся мощной атаке. Не забывайте, он живёт в Лос-Анджелесе. Во-первых, я люблю Gene'a Simmons'a — он великий человек, занимающий твёрдую позицию. Но мой родной брат, который также провёл большую часть своей жизни в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, переполнен ложью, ненавистью и дезинформацией. И когда люди на побережье — а я имею в виду в целом; только виновные должны чувствовать себя виноватыми — но когда они называют кого-то расистом, они сами являются расистами; когда они называют кого-то растлителем детей, это обычно исходит от растлителя детей. Так что вы должны дать им повод для сомнений. Но настоящий шок, я думаю, и вы согласитесь с этим, заключается в том, что вот Gene, который большую часть времени говорит правду, рассуждает логично и здраво — я действительно уважаю его мнение — но вот человек, который постоянно ссылается, и совершенно справедливо, на то, что его мать пережила Холокост, когда злоупотребляющие властью монстры заставляли людей умирать, вдруг говорит такое. Ведь Нюрнбергский процесс [серия военных трибуналов, проведённых после Второй мировой войны для осуждения нацистов за их военные преступления, включая шесть миллионов евреев и других меньшинств для медицинских опытов] доказал, что ни один человек, ни один человек не имеет права навязывать людям нежелательные лекарства или эксперименты, такие как этот экспериментальный препарат, больше никогда в жизни. И вот Gene Simmons, который так мощно просвещает людей об ужасах демонического нацизма и Холокоста, вдруг забывает о том, что говорил недавно, и буквально падает в пропасть злоупотребления властью. Это похоже на многих моих еврейских друзей, которые выступают против оружия и считают, что оружие должно быть запрещено, что и было сделано Йозефом Геббельсом и Гитлером.

Я не могу объяснить это никоим образом. Я просто знаю, что я люблю Gene'a Simmons'a, и я собираюсь позвонить ему и попытаться его вылечить!»

TED NUGENT Is Puzzled By GENE SIMMONS





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

СтаканМарьиванны


18 ноя 2021, 22:13		Гитлер проиграл войну, вот евреи и отыгрываются, загоняя всех в диктатуру неокиберфашизма. 1984!

Moomrick


18 ноя 2021, 22:49		Прямо странно... услышать от TED-а такую мягкую речь на главный раздражитель последних лет - почти исключение!


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