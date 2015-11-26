18 ноя 2021



TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»



TED NUGENT не прошёл мимо недавних слов Gene'a Simmons'a о том, что все непривитые должны считаться «врагами»:



«Я думаю, что [Gene] подвергся мощной атаке. Не забывайте, он живёт в Лос-Анджелесе. Во-первых, я люблю Gene'a Simmons'a — он великий человек, занимающий твёрдую позицию. Но мой родной брат, который также провёл большую часть своей жизни в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, переполнен ложью, ненавистью и дезинформацией. И когда люди на побережье — а я имею в виду в целом; только виновные должны чувствовать себя виноватыми — но когда они называют кого-то расистом, они сами являются расистами; когда они называют кого-то растлителем детей, это обычно исходит от растлителя детей. Так что вы должны дать им повод для сомнений. Но настоящий шок, я думаю, и вы согласитесь с этим, заключается в том, что вот Gene, который большую часть времени говорит правду, рассуждает логично и здраво — я действительно уважаю его мнение — но вот человек, который постоянно ссылается, и совершенно справедливо, на то, что его мать пережила Холокост, когда злоупотребляющие властью монстры заставляли людей умирать, вдруг говорит такое. Ведь Нюрнбергский процесс [серия военных трибуналов, проведённых после Второй мировой войны для осуждения нацистов за их военные преступления, включая шесть миллионов евреев и других меньшинств для медицинских опытов] доказал, что ни один человек, ни один человек не имеет права навязывать людям нежелательные лекарства или эксперименты, такие как этот экспериментальный препарат, больше никогда в жизни. И вот Gene Simmons, который так мощно просвещает людей об ужасах демонического нацизма и Холокоста, вдруг забывает о том, что говорил недавно, и буквально падает в пропасть злоупотребления властью. Это похоже на многих моих еврейских друзей, которые выступают против оружия и считают, что оружие должно быть запрещено, что и было сделано Йозефом Геббельсом и Гитлером.



Я не могу объяснить это никоим образом. Я просто знаю, что я люблю Gene'a Simmons'a, и я собираюсь позвонить ему и попытаться его вылечить!»







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