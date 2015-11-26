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*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 25
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*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 22
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Ted Nugent

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25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»



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TED NUGENT в недавней публикации на Facebook в очередной раз коснулся темы обвинения в расизме:

«Все, кто знает, — не те, кто называли меня расистом, а те, кто являются честными и внимательными людьми, так вот, все в курсе, насколько часто и много я пою осанну чёрным героям музыки моей жизни, что означает, что я антирасист. Так что увидите того, кто говорит, что TED NUGENT — расист, знайте: перед вами зачётный кусок дерьма, распространяющий ложную информацию.

Я живу, дышу и хожу как страстный любитель музыки, как тот, кто был в самом центре самого важного момента в истории музыки, ровно тогда, когда Les Paul стал электрическим. И как Чак Берри и Бо Дидли, THE VENTURES и Дуэйн Эдди, Литтл Ричард, Джерри Ли Льюс и Элвис Пресли взяли чёрную музыку и возвеличили её в своих песнях!»

TED NUGENT Denies Accusations Of Racism:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

CosmicBear


25 мар 2021, 10:44		Похож на престарелого Хэтфилда

Corpsegrinder04


25 мар 2021, 14:35		Хэтфилд, пока не заколдовали, так же выглядел ))


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