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TED NUGENT : «Я не расист, расист — не я!»



TED NUGENT в недавней публикации на Facebook в очередной раз коснулся темы обвинения в расизме:



«Все, кто знает, — не те, кто называли меня расистом, а те, кто являются честными и внимательными людьми, так вот, все в курсе, насколько часто и много я пою осанну чёрным героям музыки моей жизни, что означает, что я антирасист. Так что увидите того, кто говорит, что TED NUGENT — расист, знайте: перед вами зачётный кусок дерьма, распространяющий ложную информацию.



Я живу, дышу и хожу как страстный любитель музыки, как тот, кто был в самом центре самого важного момента в истории музыки, ровно тогда, когда Les Paul стал электрическим. И как Чак Берри и Бо Дидли, THE VENTURES и Дуэйн Эдди, Литтл Ричард, Джерри Ли Льюс и Элвис Пресли взяли чёрную музыку и возвеличили её в своих песнях!»







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