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Ted Nugent

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21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
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|||| сегодня

TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»



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Американский консервативный рокер Ted Nugent, который ранее выступал против ношения масок, а также критиковал вакцинацию, сообщил, что у него положительная реакция на COVID-19.

Ted рассказал о своём диагнозе в аккаунте на Facebook:

«Мне нужно сделать объявление. Все сказали мне, что я не должен сообщать об этом.

У меня были симптомы гриппа последние десять дней. Я думал, что помру. Просто пипец.

Сегодня мне сообщили, что у меня положительная реакция на тест. Эта китайская зараза одолела меня. У меня насморк, всё тело ломит. Боже мой, какой же это гемор. Я буквально едва смог выползти из постели за последние несколько дней... Так что сегодня я могу официально заявить, что у меня положительный тест на COVID-19».

Nugent также сказал, что сидит на дому на карантине, пока восстанавливается после болезни.

В начале этого месяца Ted попал в заголовки СМИ, когда предположил, что новый коронавирус называется COVID-19, потому что ранее было 18 других коронавирусов. Ньюджент также в очередной раз повторил о том, что официальные данные о смертности от коронавируса завышены.

TED NUGENT Tests Positive For COVID-19:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


21 апр 2021, 15:21		А дальше что он там сообщит? Что BLM?

Санчез


21 апр 2021, 15:46		Помянем деда


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