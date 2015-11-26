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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»



Американский консервативный рокер Ted Nugent, который ранее выступал против ношения масок, а также критиковал вакцинацию, сообщил, что у него положительная реакция на COVID-19.



Ted рассказал о своём диагнозе в аккаунте на Facebook:



«Мне нужно сделать объявление. Все сказали мне, что я не должен сообщать об этом.



У меня были симптомы гриппа последние десять дней. Я думал, что помру. Просто пипец.



Сегодня мне сообщили, что у меня положительная реакция на тест. Эта китайская зараза одолела меня. У меня насморк, всё тело ломит. Боже мой, какой же это гемор. Я буквально едва смог выползти из постели за последние несколько дней... Так что сегодня я могу официально заявить, что у меня положительный тест на COVID-19».



Nugent также сказал, что сидит на дому на карантине, пока восстанавливается после болезни.



В начале этого месяца Ted попал в заголовки СМИ, когда предположил, что новый коронавирус называется COVID-19, потому что ранее было 18 других коронавирусов. Ньюджент также в очередной раз повторил о том, что официальные данные о смертности от коронавируса завышены.







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