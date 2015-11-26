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TED NUGENT : «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»



TED NUGENT в одном из своих эфиров вновь коснулся темы украденных выборов в США:



«Джо Байден не победил. Он не только не победил буквально, он даже не победил фигурально... Он не победил ни в какой форме. Республиканцы боролись недостаточно упорно. Выборы были украдены. Я видел кадры. Я слышал показания. Джо Байден не смог бы выиграть соревнование по разгребанию дерьма в питомнике у безрукого человека. Этот парень пытается подобрать слова, и даже когда он их находит, они глупые.



Вот что вы спросите у своих либеральных друзей, и вот что я хочу узнать у наших либеральных друзей. Принесите мне запись, принесите мне любую запись, где Джо Байден говорит что-либо в любое время в течение своей преступной карьеры, а затем остановитесь, сделайте глубокий вдох и скажите мне, что это хорошо. Скажите мне, как вы поддерживаете всё, что представляет этот человек. Чистое зло. Он марксист, он бездумная, безмозглая марионетка худших людей, которые когда-либо пробирались в Капитолий. И 6 января это были не сторонники Трампа; это были члены БэЛэМэ и Антифа в футболках Трампа».







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