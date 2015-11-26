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Ted Nugent

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31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
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TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»



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TED NUGENT в одном из своих эфиров вновь коснулся темы украденных выборов в США:

«Джо Байден не победил. Он не только не победил буквально, он даже не победил фигурально... Он не победил ни в какой форме. Республиканцы боролись недостаточно упорно. Выборы были украдены. Я видел кадры. Я слышал показания. Джо Байден не смог бы выиграть соревнование по разгребанию дерьма в питомнике у безрукого человека. Этот парень пытается подобрать слова, и даже когда он их находит, они глупые.

Вот что вы спросите у своих либеральных друзей, и вот что я хочу узнать у наших либеральных друзей. Принесите мне запись, принесите мне любую запись, где Джо Байден говорит что-либо в любое время в течение своей преступной карьеры, а затем остановитесь, сделайте глубокий вдох и скажите мне, что это хорошо. Скажите мне, как вы поддерживаете всё, что представляет этот человек. Чистое зло. Он марксист, он бездумная, безмозглая марионетка худших людей, которые когда-либо пробирались в Капитолий. И 6 января это были не сторонники Трампа; это были члены БэЛэМэ и Антифа в футболках Трампа».

TED NUGENT Says Capitol Rioters Were





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