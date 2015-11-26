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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»



Откровенный консервативный рокер TED NUGENT отреагировал на новость о том, что Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов, заявив, что «дьяволы вот-вот возьмут Америку под свой контроль».



Ранее Nugent, заядлый охотник, принял участие в Facebook Live, в в ходе которого он рассказал, что «отмечает очень позитивное 7 ноября», потому что только что «убил красивого оленя». Позже он добавил:



«Я знаю, что трудно понять, как я могу быть таким весёлым в тот день, когда черти вот-вот возьмут Америку под свой контроль.



Джо Байден и [избранный вице-президент] Камала Харрис олицетворяют дьявола. Нет никакой партии демократов. Теперь это марксистская дьявольская партия. И если вы, ублюдки, думаете, что придёте за нашим оружием, если вы думаете, что годы работы с правоохранительными органами — некоторые из них дебилы, но большинство из них будут жить в соответствии с конституционной клятвой. И дьявол Джо и дьявол Камала могут подписать все приказы, но вы не заберёте наше оружие — точка.



Итак, да благословит Господь Америку. Проклятые марксисты. Видите ли, марксизм — это не индивидуальный выбор. Марксизм — это запрет индивидуального выбора».



Nugent тогда, по всей видимости, намекал на опровергнутое утверждение, что Байден заявил о том, что придёт за оружием американцев, если его изберут президентом:



«Вы не заберёте наше оружие. Дело закрыто. Дело закрыто. Все звоните своему мэру. Он не ответит, но оставьте сообщение. Узнайте имя человека, который примет сообщение. И скажите человеку, который принимает сообщение для мэра, и скажите человеку, который принимает сообщение для губернатора, когда вы звоните губернатору, и скажите человеку, который принимает сообщение, когда вы звоните сенатору и конгрессмену, запишите их имена и скажите им, что вы запомните их имена, что вы записали время и дату, когда вы звонили. Все звоните мэру и губернатору, сенатору и конгрессмену и скажите им, что мы поддерживаем Дональда Трампа. Позвоните мэру, конгрессмену, сенатору и губернатору и скажите им: "Вы не заберёте наше оружие". Мы не сдадим наше оружие. Позвоните им и скажите это. О Боже. Какая афера».



Затем он повторил:



«Джо Байден и Камала Харрис представляют дьявольскую партию. Они сказали, что ненавидят Америку».







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