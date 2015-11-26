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Ted Nugent

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10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

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15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

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25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»



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Откровенный консервативный рокер TED NUGENT отреагировал на новость о том, что Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов, заявив, что «дьяволы вот-вот возьмут Америку под свой контроль».

Ранее Nugent, заядлый охотник, принял участие в Facebook Live, в в ходе которого он рассказал, что «отмечает очень позитивное 7 ноября», потому что только что «убил красивого оленя». Позже он добавил:

«Я знаю, что трудно понять, как я могу быть таким весёлым в тот день, когда черти вот-вот возьмут Америку под свой контроль.

Джо Байден и [избранный вице-президент] Камала Харрис олицетворяют дьявола. Нет никакой партии демократов. Теперь это марксистская дьявольская партия. И если вы, ублюдки, думаете, что придёте за нашим оружием, если вы думаете, что годы работы с правоохранительными органами — некоторые из них дебилы, но большинство из них будут жить в соответствии с конституционной клятвой. И дьявол Джо и дьявол Камала могут подписать все приказы, но вы не заберёте наше оружие — точка.

Итак, да благословит Господь Америку. Проклятые марксисты. Видите ли, марксизм — это не индивидуальный выбор. Марксизм — это запрет индивидуального выбора».

Nugent тогда, по всей видимости, намекал на опровергнутое утверждение, что Байден заявил о том, что придёт за оружием американцев, если его изберут президентом:

«Вы не заберёте наше оружие. Дело закрыто. Дело закрыто. Все звоните своему мэру. Он не ответит, но оставьте сообщение. Узнайте имя человека, который примет сообщение. И скажите человеку, который принимает сообщение для мэра, и скажите человеку, который принимает сообщение для губернатора, когда вы звоните губернатору, и скажите человеку, который принимает сообщение, когда вы звоните сенатору и конгрессмену, запишите их имена и скажите им, что вы запомните их имена, что вы записали время и дату, когда вы звонили. Все звоните мэру и губернатору, сенатору и конгрессмену и скажите им, что мы поддерживаем Дональда Трампа. Позвоните мэру, конгрессмену, сенатору и губернатору и скажите им: "Вы не заберёте наше оружие". Мы не сдадим наше оружие. Позвоните им и скажите это. О Боже. Какая афера».

Затем он повторил:

«Джо Байден и Камала Харрис представляют дьявольскую партию. Они сказали, что ненавидят Америку».

TED NUGENT Reacts To JOE BIDEN



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

Санчез


10 ноя 2020, 14:44		Теда в президенты

sibterminator


10 ноя 2020, 15:03		Джинны семи пустынь вторглись в твой тихий Дон,
Мертвые братья Гримм пьют вино за твоим столом.

Thrashcrow


10 ноя 2020, 15:12		https://www.youtube.com/watch?v=KmXu0kyeexE

Svarg_1349


10 ноя 2020, 15:20		Тэд, наше дело правое. Юг с тобой. Дробовики, штурмовые винтовки, байкерские цепи и дебютник Пантеры нам в помощь. Это земля наших отцов. MAKE AMERIСA GREAT AGAIN!!!

YNWA


10 ноя 2020, 15:27		В асашай такое сильное и влиятельное оружейное лобби, что Байдену скорее отстрелят яйчишки, нежели кто-то отберёт ружбайки у простого люда
Тед, конечно, тот ещё реднек и говорит порой полную ахинею, но он, по крайней мере, честен.

Alex Chernyatinsky


10 ноя 2020, 15:55		Это называется Маркса не читал, но считаю его вредным.

Nord61


10 ноя 2020, 16:38		"В асашай такое сильное и влиятельное оружейное лобби, что Байдену скорее отстрелят яйчишки, нежели кто-то отберёт ружбайки у простого люда"

Однозначно. Американцы ни за что не позволят провернуть такое посягательство на свои права.

Family Ghost


10 ноя 2020, 16:44		>>>дебютник Пантеры нам в помощь

Реально будешь этот дешевый глэмчик под такое дело слушать? Хотя бы Ковбоев тогда

Svarg_1349


10 ноя 2020, 17:13		Family Ghost, я конечно понимаю, что ты упоротый рокер в тигровых лосинах. Но для всех остальных нормальных людей, дебютник Пантеры это Ковбои из Ада.

НELLECTOR


10 ноя 2020, 17:30		Ты уверен, что нормальные люди путают числа 1 и 5?

ElectricRetard


10 ноя 2020, 18:15		>Но для всех остальных нормальных людей, дебютник Пантеры это Ковбои из Ада.
Ахуительная история.

resetius


10 ноя 2020, 18:53		Всё верно говорит


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