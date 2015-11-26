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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
Откровенный консервативный рокер TED NUGENT отреагировал на новость о том, что Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов, заявив, что «дьяволы вот-вот возьмут Америку под свой контроль».
Ранее Nugent, заядлый охотник, принял участие в Facebook Live, в в ходе которого он рассказал, что «отмечает очень позитивное 7 ноября», потому что только что «убил красивого оленя». Позже он добавил:
«Я знаю, что трудно понять, как я могу быть таким весёлым в тот день, когда черти вот-вот возьмут Америку под свой контроль.
Джо Байден и [избранный вице-президент] Камала Харрис олицетворяют дьявола. Нет никакой партии демократов. Теперь это марксистская дьявольская партия. И если вы, ублюдки, думаете, что придёте за нашим оружием, если вы думаете, что годы работы с правоохранительными органами — некоторые из них дебилы, но большинство из них будут жить в соответствии с конституционной клятвой. И дьявол Джо и дьявол Камала могут подписать все приказы, но вы не заберёте наше оружие — точка.
Итак, да благословит Господь Америку. Проклятые марксисты. Видите ли, марксизм — это не индивидуальный выбор. Марксизм — это запрет индивидуального выбора».
Nugent тогда, по всей видимости, намекал на опровергнутое утверждение, что Байден заявил о том, что придёт за оружием американцев, если его изберут президентом:
«Вы не заберёте наше оружие. Дело закрыто. Дело закрыто. Все звоните своему мэру. Он не ответит, но оставьте сообщение. Узнайте имя человека, который примет сообщение. И скажите человеку, который принимает сообщение для мэра, и скажите человеку, который принимает сообщение для губернатора, когда вы звоните губернатору, и скажите человеку, который принимает сообщение, когда вы звоните сенатору и конгрессмену, запишите их имена и скажите им, что вы запомните их имена, что вы записали время и дату, когда вы звонили. Все звоните мэру и губернатору, сенатору и конгрессмену и скажите им, что мы поддерживаем Дональда Трампа. Позвоните мэру, конгрессмену, сенатору и губернатору и скажите им: "Вы не заберёте наше оружие". Мы не сдадим наше оружие. Позвоните им и скажите это. О Боже. Какая афера».
Затем он повторил:
«Джо Байден и Камала Харрис представляют дьявольскую партию. Они сказали, что ненавидят Америку».
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Санчез
sibterminator
Мертвые братья Гримм пьют вино за твоим столом.
Thrashcrow
Svarg_1349
YNWA
Тед, конечно, тот ещё реднек и говорит порой полную ахинею, но он, по крайней мере, честен.
Alex Chernyatinsky
Nord61
Однозначно. Американцы ни за что не позволят провернуть такое посягательство на свои права.
Family Ghost
Реально будешь этот дешевый глэмчик под такое дело слушать? Хотя бы Ковбоев тогда
Svarg_1349
НELLECTOR
ElectricRetard
Ахуительная история.
resetius
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