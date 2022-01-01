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Ted Nugent

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|||| 29 сен 2022

TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»



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TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" ответил на утверждение соведущего Кита Марка о том, что главный директор по продуктам Meta Крис Кокс «от имени Facebook* признал» на недавнем слушании, «что был сговор с целью нарушить права первой поправки многих американцев, но он оправдал это тем, что это было ради высшего блага» следующее:

«Это прямиком из учебника коммунистической партии и прямо из правил для радикалов Саула Алински, согласно которым они могут подавить правду, логику и здравый смысл, а также свободу, жизнь, волю и стремление к счастью путём цензуры людей, которые борются за правду, логику и здравый смысл, осуществляют и проповедуют их. Когда вы подвергаете цензуре ту часть общества, для которой Бог, семья, страна, Конституция, Билль о правах, стремление быть лучшим, чем ты можешь быть... Но на самом деле Первая поправка защищает не это. Первая поправка, как было доказано в деле журнала "Хастлер" [Верховный суд США единогласно проголосовал в 1988 году за отмену решения в размере 200 000 долларов, присуждённого преподобному Джерри Фолвеллу за его эмоциональные страдания в связи с тем, что его пародировали в порнографическом журнале Hustler], — про судебную систему. Первая поправка защищает самые оскорбительные высказывания, самые недружелюбные высказывания, самые необычные высказывания.

Итак правда наконец вышла наружу, они признают, что осуществляют цензуру и отказывают в правах по Первой поправке, что, на мой взгляд, противоречит закону. Конституция США — это основа нашего законодательства.

Говорю вам — это поворотный момент.

Когда я только начинал вести аккаунт на Facebook* много лет назад — я не думаю, что они ещё в достаточной степени знали о Ted'e Nugent'e, — потому что в итоге... Я думаю, где-то в 2000-х годах у меня было от 25 до 36 миллионов подписчиков. А потом ненавистники из Big Tech America наконец-то поняли, что я сторонник правды, логики и здравого смысла. Так я за одну ночь с 36 миллионов дошёл до 3,6 миллиона. И теперь, даже несмотря на то, что у меня 3,6 миллиона подписчиков на Facebook*, они уменьшают их до 15 — не 15 тысяч, не 15 сотен; 15 человек. Иногда я выступаю с заявлением, которое является неопровержимой истиной, а они цензурируют его и пропускают его до нескольких десятков человек.

Итак, Big Tech, вот вам слово от добрых семей Америки: Big Tech, вы — отстой. Ваши специалисты по проверке фактов — психопатические лжецы. Ваша проверка фактов нечестна, она противоречит закону, она противоречит Первой поправке, и она нарушает свободу слова. Позор вам, идиоты из Facebook* и Big Tech. Вы плохие, ужасные люди, потому что когда вы подавляете свободу слова, вы античеловечны, вы антиамерикански настроенные личности, вы — голос и сила коммунизма. "Ради высшего блага". А Big Tech ненавидит Конституцию. Те, кто причастен к власти Big Tech, я полагаю, рассматривают Конституцию как туалетную бумагу. И я думаю, что мы должны воспринимать их как туалетную бумагу!»

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.




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