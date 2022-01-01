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TED NUGENT — о возможном запрете абортов



TED NUGENT отреагировал на «утечку» в Politico, из которой следует, что большинство членов Верховного суда США проголосовало за отмену знакового решения 1973 года «Роу против Уэйда», которое установило право на аборт почти 50 лет назад:



«Во-первых, в наше предательское время в Америке не нужно долго искать тех, кто выступает против права на жизнь, — ведь именно к этому всё и сводится, не так ли? И поскольку мы отмечаем День матери, я думаю, что это имеет много общего с материнскими инстинктами, обязанностями и моралью.



Так что те, кто неправильно истолковывает... Ну, я собирался использовать термин "неправильно истолковывать", но это слишком великодушно. Это так же, как законопроект "Не говори "гей", который не имеет к делу никакого отношения. Это так же, как террористы из БэЛэМэ, которых, по всем признакам, совершенно не волнуют жизни чернокожих. И те, кто нападает на этот недавний...



Есть две проблемы: утечка — это преступление, и кто-то должен быть привлечен к ответственности; но, во-вторых, утечка не была связана с отменой решения по делу «Роу против Уэйда»; она была связана с тем, чтобы вернуться на шаг назад и понять, что 50 лет назад у суда не было юридических полномочий для принятия такого решения. А тем временем все кричат, что аборты теперь запрещены.



Это дни мании нечестности, и она проявляется в проверке фактов, у которых аллергия на факты. Факты, правда, логика и здравый смысл — это криптонит для левых.



Итак, хорошие американцы должны организоваться, мы должны выступить и убедиться, что мы даём понять нашим избранникам, нашим друзьям и соседям, людям в церкви, школе, на работе и у костра, что мегафон СМИ — это одна большая токсичная ложь».



Возвращаясь к проекту заключения, которое может пересмотреть решение по делу «Роу против Уэйда», Ted сказал:



«Это не запрещает аборты; это просто пересмотр того, что предыдущее юридическое рассмотрение было неконституционным. Мы должны вернуться к Конституции. Поэтому я большой сторонник конституции.



Поэтому нам нужно выяснить, кто допустил утечку информации, и предать его суду. И мы должны попытаться преодолеть ложь левых, ведь речь идёт не о запрете абортов, а о пересмотре решения "Роу против Уэйда"».







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