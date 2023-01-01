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TED NUGENT о TOM'е MORELLO



TED NUGENT в программе "Torg & Elliott" ответил на вопрос о том, кто на рок-сцене из его друзей «левых взглядов»:



«Tom Morello [из RAGE AGAINST THE MACHINE] — мой близкий друг, но если посмотреть на его приоритеты с прагматической точки зрения, то он — трудяга. Как и я. Он любит свою семью, защищает и обеспечивает её. Я тоже. Он вкладывает душу в своё дело. Я тоже. Но любой, при всём уважении, кто наденет футболку с Че Геварой, сошёл с ума. Че Гевара первым делом убил бы Carlos'a Santana'y и Tom'a Morello. Поэтому мы должны быть умными и хорошо разбираться в реальных исторических трюизмах, фактах и данных.



Когда думаешь, что ты выступаешь против машины, — а я люблю ребят; я люблю их ярость и пыл — но давайте разберёмся в этом, господа? Разве они бунтуют против машины, которая построила их концертный зал? Они выступают против авиакомпании, которая доставляет их на концерт? Они выступают против машины, которая создала их гитары и барабаны? Они протестуют против машины, которая построила отели, в которых они останавливаются? Не смешите мои тапочки!



И я люблю этих ребят — очень люблю. Они похожи на смесь MC5 и BLUE CHEER. Я обожаю эту группу!»







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