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Ted Nugent

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1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

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23 июл 2023 : 		 TED NUGENT пишет мемуары

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4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

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24 май 2023 : 		 DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»

20 май 2023 : 		 На TED NUGENT подают в суд за дикого русского

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8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта

6 май 2023 : 		 TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости

16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA
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TED NUGENT о TOM'е MORELLO



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TED NUGENT в программе "Torg & Elliott" ответил на вопрос о том, кто на рок-сцене из его друзей «левых взглядов»:

«Tom Morello [из RAGE AGAINST THE MACHINE] — мой близкий друг, но если посмотреть на его приоритеты с прагматической точки зрения, то он — трудяга. Как и я. Он любит свою семью, защищает и обеспечивает её. Я тоже. Он вкладывает душу в своё дело. Я тоже. Но любой, при всём уважении, кто наденет футболку с Че Геварой, сошёл с ума. Че Гевара первым делом убил бы Carlos'a Santana'y и Tom'a Morello. Поэтому мы должны быть умными и хорошо разбираться в реальных исторических трюизмах, фактах и данных.

Когда думаешь, что ты выступаешь против машины, — а я люблю ребят; я люблю их ярость и пыл — но давайте разберёмся в этом, господа? Разве они бунтуют против машины, которая построила их концертный зал? Они выступают против авиакомпании, которая доставляет их на концерт? Они выступают против машины, которая создала их гитары и барабаны? Они протестуют против машины, которая построила отели, в которых они останавливаются? Не смешите мои тапочки!

И я люблю этих ребят — очень люблю. Они похожи на смесь MC5 и BLUE CHEER. Я обожаю эту группу!»




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