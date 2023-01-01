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От TED NUGENT ушёл басист



Greg Smith, 16 лет игравший на басу в группе TED NUGENT, принял решение покинуть коллектив:



«После 16 лет, множества шуток и удивительных моментов с одним из величайших гитаристов, когда-либо бравших в руки инструмент, я с грустью сообщаю, что не смогу принять участие в последнем туре Ted Nugent's Adios MOFO. Это было трудное решение, но у меня не было выбора. Поскольку теперь он больше не гастролирует, мне пришлось принять предложение тура, который будет продолжаться в течение следующих нескольких лет. Я пытался найти кого-нибудь, кто смог бы подменить меня на вторую половину концерта, чтобы я смог принять участие в туре Ted'а, но, к сожалению, мне это не удалось".



"Я хотел бы поблагодарить Ted за 16 лет самой серьезной, интенсивной, агрессивной и веселой музыки, которую я играл в своей карьере... Я буду скучать по вам, ребята, этим летом! Пипец! Я также хотел бы поблагодарить Doug Banker, Bob Quandt, Frank Trzaskowski, Toby Nugent & команду техников из тех, кто был и кто есть сейчас. Shemane Nugent, и всю семью Nugent за то, что они такие замечательные люди... Ted и товарищей по группе прошлых и нынешних лет, Derek St. Holmes, Wild Mick Brown, и Jason Hartless. Спасибо за удивительное времяпрепровождение! До встречи!»











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