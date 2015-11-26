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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью рассказал о своей победе над COVID-19:



«[Вирус] был разработан китайскими коммунистами и мистером Фаучи [главный специалист по инфекционным заболеваниям страны Энтони Фаучи], чтобы быть безотказным — они разработали его так, чтобы им заразились все, — и я оказался одним из таких людей. Но что я сделал — я очень умный. Знаете, какой я умный? Я слушал, что правительство говорило мне делать, и делал наоборот. И что бы правительство ни сказало мне не делать, я сделал именно это, и вылечился примерно за два дня.



Это ведь не вакцина. Это не вакцина. Это экспериментальная прививка, а вы не можете экспериментировать на мне и моей семье. Мне даже не нужен Нюрнбергский процесс, чтобы понять это; мой мозг говорит мне об этом. Так что сейчас в Америке действительно печальные, предательские времена, когда любой человек будет настолько глуп, чтобы слушать Фаучи или [президента США Джо] Байдена, или ВОЗ [Всемирную организацию здравоохранения], или ЦКЗ [Центры по контролю и профилактике заболеваний] — практически не заслуживающие никакого доверия. А если вы слушаете их непрерывные лицемерные заявления — в понедельник они скажут одно, во вторник опровергнут, и так по кругу.



Так что, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что происходит вокруг. Это по-настоящему мерзко; это по-настоящему вероломно; я считаю это преступлением. У меня разрывается сердце, когда я говорю, что худший враг Америки сейчас — это американское правительство. Как трагично это говорить, но доказательства неопровержимы».







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