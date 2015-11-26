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Ted Nugent

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22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью рассказал о своей победе над COVID-19:

«[Вирус] был разработан китайскими коммунистами и мистером Фаучи [главный специалист по инфекционным заболеваниям страны Энтони Фаучи], чтобы быть безотказным — они разработали его так, чтобы им заразились все, — и я оказался одним из таких людей. Но что я сделал — я очень умный. Знаете, какой я умный? Я слушал, что правительство говорило мне делать, и делал наоборот. И что бы правительство ни сказало мне не делать, я сделал именно это, и вылечился примерно за два дня.

Это ведь не вакцина. Это не вакцина. Это экспериментальная прививка, а вы не можете экспериментировать на мне и моей семье. Мне даже не нужен Нюрнбергский процесс, чтобы понять это; мой мозг говорит мне об этом. Так что сейчас в Америке действительно печальные, предательские времена, когда любой человек будет настолько глуп, чтобы слушать Фаучи или [президента США Джо] Байдена, или ВОЗ [Всемирную организацию здравоохранения], или ЦКЗ [Центры по контролю и профилактике заболеваний] — практически не заслуживающие никакого доверия. А если вы слушаете их непрерывные лицемерные заявления — в понедельник они скажут одно, во вторник опровергнут, и так по кругу.

Так что, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что происходит вокруг. Это по-настоящему мерзко; это по-настоящему вероломно; я считаю это преступлением. У меня разрывается сердце, когда я говорю, что худший враг Америки сейчас — это американское правительство. Как трагично это говорить, но доказательства неопровержимы».

TED NUGENT On How He Beat COVID-19:





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