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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 297
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Dream Theater

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11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома

26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек

23 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 дек 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER о европейском турне

3 дек 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

26 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза

21 ноя 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER удивлен теплой встрече

19 ноя 2024 : 		 За кулисами DREAM THEATER

11 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

3 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER снимут концерт в Париже

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

27 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «Я нервничал перед первым шоу DREAM THEATER»

24 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

21 окт 2024 : 		 DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом

10 окт 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»

29 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER

15 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER
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|||| 11 фев 2025

DREAM THEATER открыли тур по США



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Выступлением седьмого февраля в The Met, Philadelphia, Pennsylvania, DREAM THEATER открыли тур по США:

01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper
02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928
03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu
04. The Mirror
05. Panic Attack
06. Barstool Warrior
07. Hollow Years
08. Under A Glass Moon
09. The Dark Eternal Night (first time since 2017)

Act II

10. Night Terror
11. Midnight Messiah (live debut)
12. This Is The Life
13. Vacant
14. Stream Of Consciousness
15. Octavarium

Encore:

16. Act II: Scene Six: Home
17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On
18. Pull Me Under




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11 фев 2025
L
LU---
энивёсари чего?77
12 фев 2025
P
Privateer
LU---, группе 40 лет

просмотров: 276

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