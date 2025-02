11 фев 2025



DREAM THEATER открыли тур по США



Выступлением седьмого февраля в The Met, Philadelphia, Pennsylvania, DREAM THEATER открыли тур по США:



01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper

02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928

03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

04. The Mirror

05. Panic Attack

06. Barstool Warrior

07. Hollow Years

08. Under A Glass Moon

09. The Dark Eternal Night (first time since 2017)



Act II



10. Night Terror

11. Midnight Messiah (live debut)

12. This Is The Life

13. Vacant

14. Stream Of Consciousness

15. Octavarium



Encore:



16. Act II: Scene Six: Home

17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

18. Pull Me Under







