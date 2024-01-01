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Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»



JORDAN RUDESS в недавнем интервью обсудил новую пластинку DREAM THEATER:



««Всё складывается отлично. Мы закончили запись всех наших партий, и теперь наступает фаза, когда должно произойти всё остальное — всё то, что происходит после того, как музыканты заканчивают исполнять свои партии и петь. Так что всё прекрасно».



По поводу воссоединения Mike'a с DREAM THEATER, он сказал:



«Я очень взволнован, потому что возвращение Mike'a — это очень эмоциональная, очень красивая встреча с его домом, где он действительно должен находиться. Он очень уважительно относился ко всем нам в плане того, что его долго не было. И у него есть другие таланты, помимо игры на барабанах. Он спрашивал: "Вы не против, если я буду участвовать в этом? Ничего, если я буду участвовать в этом?" И мы всегда отвечали: "Да, чувак, давай, начинай. Всё, что ты делаешь, всё, что делает Mike Portnoy, очень важно". И я очень рад этому, потому что когда я слушаю музыку, которую мы создавали, на ней есть его отпечаток. Некоторые из этих вещей были созданы в его сознании.



Скажу всё как есть: DREAM THEATER прожили 13 лет без него. У нас всё было хорошо. Мы получили “Грэмми". Мы сочинили много хорошей музыки. У нас был потрясающий барабанщик. Всё это хорошо. Но он вернулся, и теперь вы почувствуете это в музыке, вы услышите это в песнях, вы увидите это, когда мы выходим на сцену и играем вживую. Это сразу же заметно. Этот парень такой, какой он есть. Он настоящий герой. Он очень талантливый, отличный барабанщик. Он хорош в самых разных сферах, которые имеют отношение к музыкально-визуальному творчеству. И альбом, над которым мы работаем, просто излучает всё это. Все узнают об этом, как только услышат его. Так что я очень рад, и всё это здорово».







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