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*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
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Dream Theater

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Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»



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JORDAN RUDESS в недавнем интервью обсудил новую пластинку DREAM THEATER:

««Всё складывается отлично. Мы закончили запись всех наших партий, и теперь наступает фаза, когда должно произойти всё остальное — всё то, что происходит после того, как музыканты заканчивают исполнять свои партии и петь. Так что всё прекрасно».

По поводу воссоединения Mike'a с DREAM THEATER, он сказал:

«Я очень взволнован, потому что возвращение Mike'a — это очень эмоциональная, очень красивая встреча с его домом, где он действительно должен находиться. Он очень уважительно относился ко всем нам в плане того, что его долго не было. И у него есть другие таланты, помимо игры на барабанах. Он спрашивал: "Вы не против, если я буду участвовать в этом? Ничего, если я буду участвовать в этом?" И мы всегда отвечали: "Да, чувак, давай, начинай. Всё, что ты делаешь, всё, что делает Mike Portnoy, очень важно". И я очень рад этому, потому что когда я слушаю музыку, которую мы создавали, на ней есть его отпечаток. Некоторые из этих вещей были созданы в его сознании.

Скажу всё как есть: DREAM THEATER прожили 13 лет без него. У нас всё было хорошо. Мы получили “Грэмми". Мы сочинили много хорошей музыки. У нас был потрясающий барабанщик. Всё это хорошо. Но он вернулся, и теперь вы почувствуете это в музыке, вы услышите это в песнях, вы увидите это, когда мы выходим на сцену и играем вживую. Это сразу же заметно. Этот парень такой, какой он есть. Он настоящий герой. Он очень талантливый, отличный барабанщик. Он хорош в самых разных сферах, которые имеют отношение к музыкально-визуальному творчеству. И альбом, над которым мы работаем, просто излучает всё это. Все узнают об этом, как только услышат его. Так что я очень рад, и всё это здорово».




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