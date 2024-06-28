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Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того места, где закончился "Black Clouds"»



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли в новом альбоме DREAM THEATER какая-то связь с пластинкой "Black Clouds & Silver Linings", последней для него работой с группой на текущий момент:



«Если быть честным, то я думаю, что он продолжает движение с того места, на котором остановился "Black Clouds". У нас пятерых есть определенный стиль, когда мы пишем вместе. И если вы послушаете альбомы этого состава с 1999 года, '[Metropolis Pt. 2:] Scenes From A Memory', по 2009 год, 'Black Clouds & Silver Linings', если вы проанализируете этот ряд из пяти или шести альбомов, то это и есть звучание и стиль этих пяти человек. Так что я думаю, что это хороший показатель того, что вы можете ожидать от нового альбома DREAM THEATER. Он определенно звучит как классический DREAM THEATER».







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