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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 46
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
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Dream Theater

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13 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполнил “Under A Glass Moon"

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Барабанщик DREAM THEATER исполнил “Under A Glass Moon"



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Drumeo опубликовали видео, в котором барабанщик Mike Portnoy исполняет классическую песню DREAM THEATER "Under A Glass Moon".

DREAM THEATERвЂ™s MIKE PORTNOY Plays вЂњUnder A Glass MoonвЂќ; Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
ооо, любимая песня с того альбома, круто
Like!1

просмотров: 355

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