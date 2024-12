3 дек 2024



Новое видео DREAM THEATER



"A Broken Man", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Parasomnia", выходящего седьмого февраля:



01. In The Arms Of Morpheus (5:22)

02. Night Terror (9:55)

03. A Broken Man (8:30)

04. Dead Asleep (11:06)

05. Midnight Messiah (7:58)

06. Are We Dreaming? (1:28)

07. Bend The Clock (7:24)

08. The Shadow Man Incident (19:32)







