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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Dream Theater

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|||| 3 дек 2024

Новое видео DREAM THEATER



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"A Broken Man", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Parasomnia", выходящего седьмого февраля:

01. In The Arms Of Morpheus (5:22)
02. Night Terror (9:55)
03. A Broken Man (8:30)
04. Dead Asleep (11:06)
05. Midnight Messiah (7:58)
06. Are We Dreaming? (1:28)
07. Bend The Clock (7:24)
08. The Shadow Man Incident (19:32)




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4 дек 2024
Corpsegrinder04
Вторая песня , после воссоединения сифона и бороды туда же. Еще 6 попыток осталось.
4 дек 2024
Ц
Целотон Черноморович
Есть интересный момент, где они свингуют легонько, а в остальном копипаста, конечно :-(

просмотров: 233

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