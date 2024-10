сегодня



Видео с выступления DREAM THEATER



Видео с выступления DREAM THEATER, которое состоялось двадцать третьего октября в Palladium, Cologne, Germany, доступно для просмотра ниже:



Act I



01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper

02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928

03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

04. The Mirror (with "Lie" outro)

05. Panic Attack

06. Barstool Warrior

07. Hollow Years ( demo version)

08. Constant Motion

09. As I Am



Act II



10. Night Terror

11. This Is The Life

12. Under A Glass Moon

13. Vacant

14. Stream Of Consciousness

15. Octavarium



Encore:



16. Act II: Scene Six: Home

17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

18. Pull Me Under







+0 -0



просмотров: 178