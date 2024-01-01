сегодня



Барабанщик DREAM THEATER удивлен теплой встрече



В рамках недавней беседы у барабанщика DREAM THEATER Mike Portnoy спросили, какие у него чувства от возвращения в группу:



«Да просто великолепные! Забавно, что весь мир только сейчас увидел воссоединение, а мы ведь уже год вместе. Так что вне сцены и при создании нового альбома уже прошло больше года, но только сейчас, в последние пару недель после начала [40-летнего юбилейного европейского] тура и выхода первого клипа [с грядущего альбома DREAM THEATER], люди действительно снова увидели нас вместе. Но для нас это, как бы, уже старые новости... Тем не менее, это очень волнующе. На каждом концерте можно почувствовать возбуждение, любовь и эмоции. И каждый вечер [вокалист DREAM THEATER] James [LaBrie] приветствует меня со сцены. Я был ошеломлен количеством тепла, любви и тем, что все так радушно приняли меня назад и всё такое».







+1 -0



просмотров: 238

