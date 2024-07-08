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Dream Theater

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|||| 8 июл 2024

Клавишник DREAM THEATER о барабанщике: «Здорово, что он вернулся»



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В новом интервью для Highwaystar Magazine клавишника DREAM THEATER Jordan'a Rudess'a попросили прокомментировать воссоединение группы с барабанщиком-основателем Mike'ом Portnoy, который вернулся в группу в октябре прошлого года после 13-летнего отсутствия. Jordan сказал:

«Здорово, что он вернулся. Во многих отношениях мы чувствуем себя так, будто никогда не расставались. Поскольку он был одним из тех, кто основал эту группу, и он так любит её, процесс возвращения был просто мгновенным, и мы все очень рады восстановить всё как было. Как будто мы снова собрали основной состав группы».

Rudess также рассказал о предстоящем юбилейном туре DREAM THEATER "40th Anniversary Tour 2024–2025". Этот тур, представленный как "An Evening With Dream Theater", станет первым после возвращения Портного в группу. Европейский этап тура DREAM THEATER "40th Anniversary Tour 2024–2025" включает в себя остановки в 23 городах, в том числе в Загребе, Хорватия. Тур стартует 20 октября и продлится до 24 ноября. На вопрос о том, чего поклонники могут ожидать от концерта в Загребе, Jordan ответил:

«Это будет захватывающий концерт, как вы понимаете, потому что все воодушевлены этим воссоединением. И Mike также будет принимать активное участие в выборе песен, которые мы будем исполнять на концерте. Это один из его талантов — решать подобные вопросы. И это будет просто праздник. Мы сыграем несколько песен из нашего каталога. Выберем те, которые все действительно хотят услышать. И да, я думаю, что слушатели могут ожидать, пожалуй, одно из самых захватывающих шоу DREAM THEATER, на котором они когда-либо были. Я почти гарантирую это».




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8 июл 2024
G
GlowoErzum
Разумеется здорово, что он вернулся. Без него вы бы так и продолжили писать посредственную "прог ради прога" галиматью (кроме Distance Over Time).
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