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Dream Theater

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Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»



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James LaBrie в недавней беседе обсудил статус своей группы как одного из лидеров прогрессивного металла и на вопрос о том, что, по его мнению, значит быть прог-металлической группой, он сказал:

«У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно в музыкальном плане. Нет никаких ограничений. Вы можете записать всё, что захотите, если эти песни будут демонстрировать то, что вы считаете своей целью или то, куда вы хотите двигаться в музыкальном плане в этот конкретный момент. Поэтому у прогрессивной группы нет никаких барьеров. И вы также можете показать виртуозность, которая присуща большинству прогрессивных групп, потому что в них чуть больше музыкальности, чем обычно. И вы можете быть рассказчиком в более глубоком, более проникновенном смысле. Вот и всё. А вот та часть про металл — это нечто... Мы всегда были металлистами — каждый из нас... Если вы послушаете такую группу, как RUSH, и все их ранние альбомы, они всегда были на острие, им была присуща агрессивность, но они всё равно могли быть прогрессивными и потрясающими рассказчиками. Или в процессе взросления вы слушаете такие группы, как LED ZEPPELIN и DEEP PURPLE, IRON MAIDEN и METALLICA, это привносит больше агрессии, это даёт вам прилив адреналина, и это агрессивно, тяжело и мрачно. Так что мы охватываем все эти элементы. И в этом наша суть. Вот почему нас награждают таким титулом — "гиганты прогрессивного металла". Так оно и есть, потому что мы действительно используем все эти элементы. И это прекрасный, на мой взгляд, сплав, потому что это позволяет нам быть гораздо более выразительными в музыкальном плане. Мы не хотим быть просто прогрессивной группой, про которую, когда она становится слишком тяжёлой, слушатели могут сказать: "Ого, это на них не похоже". Мы всегда были теми, кем являемся, и это прекрасно, потому что, опять же, это абсолютная свобода, при которой мы можем расширять границы настолько, насколько хотим».

Его также спросили о других прогрессив-металл-группах, которые иногда загоняют себя в угол, пытаясь звучать слишком похоже на DREAM THEATER или на другие группы с похожим стилем:

«Я думаю, прежде всего, это лестно, когда вы слышите, как другие группы подражают нам, но я думаю, что многие коллективы становятся жертвами того, что они слишком много думают об этом. А на самом деле всё очень просто. Они думают: "Если мы хотим быть в чём-то похожими на них, тогда то, что они сделали в тот момент, это именно то, что мы должны делать прямо сейчас", вместо того чтобы сказать себе: "Почему мы должны быть настолько конкретными и думать, что песня должна быть именно такой, чтобы на нас смотрели так же, как на DREAM THEATER или кого-либо ещё?" Но если вы можете придать материалу ещё больше вашей индивидуальности, то просто слушайте себя и не беспокойтесь о том, куда это приведёт. И если у вас есть элементы, которые охватывают и прогрессив, и металл, но они сделаны искренне и неподдельно, то это вызовет гораздо больший или более глубокий резонанс у слушателя, потому что это искренне. В этом нет ни претенциозности, ни фальши. И когда вы начинаете подражать кому-то, это делает вас менее искренними. Вы проводник, который извлекает из себя что-то, что вы почувствовали, что-то, что вы услышали или что-то ещё, и вы пытаетесь записать это так, чтобы это в конечном итоге приблизило вас к вашим поклонникам или слушателям. И я считаю, что когда такие группы слишком много думают или анализируют, в каком направлении им нужно направиться, они забывают прислушаться к себе как к музыкантам».




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24 фев 2025
G
Gleb Monster
Свободы дохуя, толку нихуя
Like!3

просмотров: 261

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