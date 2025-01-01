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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 33
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Dream Theater

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24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома

26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек

23 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 дек 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER о европейском турне

3 дек 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

26 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза

21 ноя 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER удивлен теплой встрече

19 ноя 2024 : 		 За кулисами DREAM THEATER

11 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER
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DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"



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DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times" на выступлении 22 марта в Radio City Hall, New York City — видео доступно ниже.




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