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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 30
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Dream Theater

*



19 ноя 2024 : 		 За кулисами DREAM THEATER

11 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

3 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER снимут концерт в Париже

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

27 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «Я нервничал перед первым шоу DREAM THEATER»

24 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

21 окт 2024 : 		 DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом

10 окт 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»

29 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER

15 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER

13 сен 2024 : 		 RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER

8 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»

2 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Вам всем очень понравится новый альбом!»

29 авг 2024 : 		 Бокс-сет от DREAM THEATER

19 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY о творческой химии DREAM THEATER

14 авг 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад»

12 авг 2024 : 		 JORDAN RUDESS о возвращении в DREAM THEATER барабанщика

8 авг 2024 : 		 Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении

20 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS: «Возвращение Mike'a вернуло магию»

16 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS рад барабанщику DREAM THEATER

8 июл 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER о барабанщике: «Здорово, что он вернулся»

28 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того места, где закончился "Black Clouds"»

20 июн 2024 : 		 Вокалист DREAM THEATER о новом альбоме: «Мы в экстазе»

13 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполнил “Under A Glass Moon"
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|||| сегодня

За кулисами DREAM THEATER



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The Dream Theater World опубликовали тридцатиминутный ролик "Stage Tour", снятый девятого ноября в Осло перед концертом DREAM THEATER




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