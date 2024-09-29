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MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER



MIKE PORTNOY поделился сообщением об ощущениях от репетиций с DREAM THEATER:



«Репетиции прошли с великолепным настроением и качеством. Невероятно, как быстро и легко мы вернулись к этим песням после стольких лет... (в некоторых случаях прошло ДЕСЯТЬ ЛЕТ с тех пор, как мы играли их вместе!)



Не хочу показаться самоуверенным, но должен сказать, что уже сейчас мы звучим и чувствуем себя так комфортно и естественно... как будто и не было никакого перерыва... До старта осталось чуть больше 3 недель!!! Не могу дождаться...»











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