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*Видео с выступления SLAYER 24
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
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Dream Theater

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29 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER

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8 авг 2024 : 		 Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении

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16 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS рад барабанщику DREAM THEATER

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28 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того места, где закончился "Black Clouds"»

20 июн 2024 : 		 Вокалист DREAM THEATER о новом альбоме: «Мы в экстазе»

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10 апр 2024 : 		 Участники DREAM THEATER о возвращении барабанщика

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MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER



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MIKE PORTNOY поделился сообщением об ощущениях от репетиций с DREAM THEATER:

«Репетиции прошли с великолепным настроением и качеством. Невероятно, как быстро и легко мы вернулись к этим песням после стольких лет... (в некоторых случаях прошло ДЕСЯТЬ ЛЕТ с тех пор, как мы играли их вместе!)

Не хочу показаться самоуверенным, но должен сказать, что уже сейчас мы звучим и чувствуем себя так комфортно и естественно... как будто и не было никакого перерыва... До старта осталось чуть больше 3 недель!!! Не могу дождаться...»






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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29 сен 2024
maedhros
он где-нибудь ответил, будет ли играть песни, записанные с манджини?
29 сен 2024
Corpsegrinder04
Странно, что не спросили мнения по этому поводу других участников группы, так же включая Манджини. Какая-то недосказанность в интервью выраженная в отсутствии уже фирменного вылизывания задницы Портняги.

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