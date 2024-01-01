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JORDAN RUDESS рад барабанщику DREAM THEATER



JORDAN RUDESS в недавнем интервью обсудил реюнион DREAM THEATER с Mike'ом:



«В каком-то смысле я чувствую, что мы не сбавляли ритма с этим составом. Mike словно вернулся домой. Он был желанным гостем, а мы были так счастливы, что сразу же включились в работу. С первого дня, когда он пришёл в студию и мы начали работать, буквально не было перерыва. Он является частичкой этого коллектива, он вовлечён в процесс, он увлечён тем, что делает, и было прекрасно, что эта энергия вернулась в нашу группу».



Он также рассказал о предстоящем шестнадцатом альбоме DREAM THEATER, который станет первой пластинкой после возвращения Mike'a в группу. На вопрос, изменился ли процесс записи с его возвращением в группу, Jordan ответил:



«Процесс определённо изменился, потому что Mike очень сильный музыкант и вообще сильная личность. И поэтому у него много мыслей по этому поводу. Он придумывает концепции, и я считаю, что пока его не было, мы занимались своими делами, но когда он вернулся, это так здорово, когда твой разум и твой дух вовлечены в процесс. Это действительно меняет всё. Так что я думаю, когда люди услышат новый альбом, над которым мы работаем, они это увидят и почувствуют. Я определённо думаю, что это воссоединение с духом того волшебства, которое мы творили в те годы, когда он был в группе».







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