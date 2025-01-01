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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 36
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 34
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Dream Theater

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Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома



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JOHN PETRUCCI в новом видео обсудил первый сингл из нового альбома группы, "Night Terror":

«Это была первая песня, которую мы написали, когда пришли в студию. Так что она действительно отражает то, что мы чувствовали. Я думаю, что фанаты могли уловить в ней волнение, энергию. По-моему, "Night Terror" также задала тон тому, какой должна быть эта пластинка в целом. Я имею в виду, что песня, безусловно, тяжелая, в ней есть все различные элементы звучания DREAM THEATER, которые мы любим вставлять в наш материал - элементы прога, риффовые элементы, всё такое.

Было очень здорово играть "Night Terrror" вживую во время тура, посвященного 40-летию группы. Когда мы начинаем исполнять эту вещь, кажется, что она была в нашем каталоге целую вечность. А еще было здорово написать текст на такую тему, которая передавала бы по-настоящему пугающие ощущения, которые испытывают некоторые люди, когда переживают ночной ужас».




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