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Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома



JOHN PETRUCCI в новом видео обсудил первый сингл из нового альбома группы, "Night Terror":



«Это была первая песня, которую мы написали, когда пришли в студию. Так что она действительно отражает то, что мы чувствовали. Я думаю, что фанаты могли уловить в ней волнение, энергию. По-моему, "Night Terror" также задала тон тому, какой должна быть эта пластинка в целом. Я имею в виду, что песня, безусловно, тяжелая, в ней есть все различные элементы звучания DREAM THEATER, которые мы любим вставлять в наш материал - элементы прога, риффовые элементы, всё такое.



Было очень здорово играть "Night Terrror" вживую во время тура, посвященного 40-летию группы. Когда мы начинаем исполнять эту вещь, кажется, что она была в нашем каталоге целую вечность. А еще было здорово написать текст на такую тему, которая передавала бы по-настоящему пугающие ощущения, которые испытывают некоторые люди, когда переживают ночной ужас».







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