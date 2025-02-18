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Барабанщик DREAM THEATER о бывшем



Mike Portnoy в рамках недавнего интервью спросили, нравится ли ему исполнять песню «Barstool Warrior» во время текущего тура, посвящённого 40-летию группы, несмотря на то, что трек был изначально сочинён и записан с бывшим барабанщиком DREAM THEATER Mike'ом Mangini:



«Для меня было важно, чтобы эта песня была включена в сет, хотите верьте, хотите нет. Я один составляю сет-лист, и остальные ребята дали мне полную свободу, когда дело дошло до материала эпохи Mangini. Я знал, что он должен быть представлен. Нельзя просто отмахнуться от пяти альбомов в карьере этих ребят, лишь потому что я вернулся; это было бы эгоистично и неуважительно. Так что для меня не было даже мысли о том, чтобы вообще не исполнять этот материал. И, как я уже сказал, они дали мне свободу выбора песен, которые я мог бы сыграть и чувствовать себя при этом комфортно. И если вы не знаете ничего другого, когда приходите на концерт, то она очень удобно расположилась в середине сета вместе со всем остальным, что входит в мой каталог. Но я привык играть материал других барабанщиков... Я думаю, что вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson никогда не исполнял песни эпохи Blaze'a или делал это очень редко. И я знаю, что Rob из JUDAS PRIEST не исполняет песни эпохи Ripper'a. И я знаю, что David Lee Roth не будет исполнять песни Sammy Hagar'a. Так что не все группы так же открыты к этому, как мы».



На вопрос о том, в чём, по его мнению, заключаются основные различия между его стилем игры на барабанах и стилем Mangini, Portnoy ответил:



«Он очень методичен. Он очень хорошо понимает, что делают все четыре конечности и как это использовать. Я не такой барабанщик. Я никогда не был тем музыкантом, кто сидит и изучает технику, как правильно держать палочку и всё такое прочее. Я полагаюсь на интуицию и стараюсь сделать так, чтобы сложная музыка звучала легко. Мне кажется, у него есть склонность к тому, чтобы то, что может быть лёгким, звучало сложно. И я не пытаюсь сейчас его оскорбить, я просто подмечаю разницу в стилях. И он из тех, кто, как мне кажется, будет играть одну и ту же партию точно так же, как она записана на альбоме, и делать это неизменно каждый вечер. Я не такой барабанщик. Мне нравится подпрыгивать на месте, чувствовать момент и делать разные вещи, в зависимости от того, что я ощущаю».







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