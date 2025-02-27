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Dream Theater

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Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах



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Mike Portnoy рассказал, как он справляется с физической болью от игры на барабанах с возрастом:

«Хороший вопрос. Всё это накапливается с годами. Мне скоро будет 58, и возраст определённо берёт своё, когда я играю на трёхчасовом шоу с такой сложной музыкой. DREAM THEATER играют три часа. Так что организму приходится нелегко.

У меня начались физические боли где-то в тридцать лет. Если вы посмотрите на DVD DREAM THEATER "Live At Budokan", у меня тогда была скоба на правом локте. Тогда у меня начался тендинит, а это было 20 с лишним лет назад. Так что мне было уже за тридцать, когда у меня начался этот недуг. И мне пришлось регулярно ходить на массаж. Мне делали массаж в зале перед каждым шоу, когда это было возможно, или когда я возвращался домой, я постоянно посещал массажиста, терапевта. Это очень помогло, а ещё помогает мануальная терапия. Потому что бывали случаи, когда мне было плохо на сцене. У меня было одно шоу в 1994-м или 1995-м году во время тура "Awake". Мы выступали в Торонто, и вдруг мою спину свело судорогой, и всё. Я не мог двигаться. В перерывах между песнями нам приходилось спрашивать, нет ли в зале мануального терапевта, и мы буквально останавливали шоу на 15 минут, чтобы мануальный терапевт вправил мне спину.

Так что, возраст начинает сказываться. И как я уже сказал, мне будет 58, и я стараюсь как можно лучше разогреваться перед шоу. Обычно за полчаса до начала концерта в гримёрке я играю на установке для тренировок. И у меня нет каких-то особых правил — я делаю одиночные и парные упражнения, чтобы разогнать кровь и немного разогреть мышцы, и стараюсь не выходить на сцену неразогревшимся, если это возможно».




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27 фев 2025
Corpsegrinder04
А ведь можно было просто, как Джон Бонэм, заменить все эти мануальные терапии, массажеры и уколы - парой бокалов стекломоя перед выступлением. И все дела.
Like!3
27 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, антимоль тоже нормально помогает
27 фев 2025
Rocky Wolfsson
Вашингтон Ирвинг, метиловый спирт тоже, хватает даже одного стакана...
27 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Rocky Wolfsson, дядя как-то рассказывал алкогольные истории в духе "как умер тот, с кем я бухал 10 лет назад"
антимоль (какой-то местный производитель делал) выпускал в двух видах - с синей и красной крышкой. вот та, что с синей, её ханурики наши покупали и пили, вроде ничего. так вот, его компашка как-то всё напутала, выпили красную. ну и парочка людей отправилась на тот свет
но чаще с метиловым спиртом ошибались, да. кто-то терял зрение, если выпивал немного, кто-то сразу нахлебывался, и всё, пиздец
27 фев 2025
Rocky Wolfsson
Вашингтон Ирвинг, никогда не понимал тех, кто всякой дрянью с работы травится. Проще и безопасней бражку замутить: Вода, сахар, дрожжи...
27 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Rocky Wolfsson, это всё люди с зависимостью, когда уже похеру на всё
27 фев 2025
father
Вашингтон Ирвинг, неужели желание въебать бывает настолько сильным, что даже страх смерти отступает?:)
27 фев 2025
m
michael777
father, совершенно верно. Человек допивается до такой степени, что без определённого уровня этанола в крови его организм просто уже не может нормально работать. Зависимый превращается в развалившуюся фабрику по переработке алкоголя, с одной только задачей - где нибудь что- нибудь выпить, желательно покрепче.
Like!1
27 фев 2025
P
Petrucci
father, на эту тему даже анекдот есть и экранизация в " Угол-шоу" 90ых...
Три ханурика нашли пузырь с непонятной жыжей... Наливают первому. Тот выпивает- падает... Второй,выпивает- падает. Третий наливает сам себе,оглядывается по сторонам,орёт в всю глотку ПОМОГИИИТЕ!!! Выпивает- падает! )
27 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
father, ну да. Кавалера рассказывал, что его жена застукала за тем, как он попытался выпить антисептик для рук из дозатора на стене в гастрольном автобусе, и его после этого в рехаб упекли, это уже край болезни, когда все похеру. Всякие сидящие на тяжелых наркотиках (запрещено в России!) совершают преступления, не жалея ни себя, ни окружающих по той же причине - сильнейшая тяга и отсутствие адекватной оценки реальности

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