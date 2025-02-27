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Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах



Mike Portnoy рассказал, как он справляется с физической болью от игры на барабанах с возрастом:



«Хороший вопрос. Всё это накапливается с годами. Мне скоро будет 58, и возраст определённо берёт своё, когда я играю на трёхчасовом шоу с такой сложной музыкой. DREAM THEATER играют три часа. Так что организму приходится нелегко.



У меня начались физические боли где-то в тридцать лет. Если вы посмотрите на DVD DREAM THEATER "Live At Budokan", у меня тогда была скоба на правом локте. Тогда у меня начался тендинит, а это было 20 с лишним лет назад. Так что мне было уже за тридцать, когда у меня начался этот недуг. И мне пришлось регулярно ходить на массаж. Мне делали массаж в зале перед каждым шоу, когда это было возможно, или когда я возвращался домой, я постоянно посещал массажиста, терапевта. Это очень помогло, а ещё помогает мануальная терапия. Потому что бывали случаи, когда мне было плохо на сцене. У меня было одно шоу в 1994-м или 1995-м году во время тура "Awake". Мы выступали в Торонто, и вдруг мою спину свело судорогой, и всё. Я не мог двигаться. В перерывах между песнями нам приходилось спрашивать, нет ли в зале мануального терапевта, и мы буквально останавливали шоу на 15 минут, чтобы мануальный терапевт вправил мне спину.



Так что, возраст начинает сказываться. И как я уже сказал, мне будет 58, и я стараюсь как можно лучше разогреваться перед шоу. Обычно за полчаса до начала концерта в гримёрке я играю на установке для тренировок. И у меня нет каких-то особых правил — я делаю одиночные и парные упражнения, чтобы разогнать кровь и немного разогреть мышцы, и стараюсь не выходить на сцену неразогревшимся, если это возможно».







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