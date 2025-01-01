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Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он не был вовлечен в процесс продюсирования последнего альбома группы:



«Честно говоря, это был один из самых первых вопросов, который [гитарист DREAM THEATER] John Petrucci поднял передо мной, когда мы начали обсуждать возможность моего возвращения [в DREAM THEATER в 2023 году]. Пока меня не было, произошло много изменений, которые они хотели сохранить в неприкосновенности, и это была одна из тех вещей, которые были очень важны для Джона, — сохранение статуса единственного продюсера. Что я могу сказать на это? Хотел бы я воссоединить нашу продюсерскую команду, как это было всегда? Да, хотел бы. Но на самом деле, когда он сказал мне об этом, я должен был отнестись к этому с уважением.



Когда я покинул группу [в 2010 году], мы с ним продюсировали альбомы вместе, а после этого он стал продюсировать их самостоятельно. Так что на протяжении последних пяти альбомов группа функционировала именно таким образом. Если это очень важно для него, то я должен уважать это. Я не могу просто вернуться в группу и потребовать, чтобы всё было так, как раньше. Это невозможно. Мы уже стали другими, и за полтора десятка лет всё изменилось. Так что я должен был с уважением отнестись к его просьбе. Вот, в общем-то, и всё.



Но если честно, это не повлияло ни на одну из моих идей. Все мои идеи всегда принимались во внимание. И некоторые вещи, которые я предлагал, например, концептуальные, тематические, многое из этого подпадает под категорию работы продюсера, но если John хочет быть указан как единственный продюсер, это совершенно нормально. Для меня это означает лишь то, что мне не придётся круглосуточно находиться в студии и нянчиться с записью клавишных партий или бас-гитары, и это меня вполне устраивает. Я живу в трёх часах езды. Так что я был рад перепоручить всё это John'y и иметь возможность вернуться домой и провести немного времени с семьёй».







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