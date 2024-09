15 сен 2024



MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос, каким событием в карьере он гордится больше всего и о каком жалеет:



«Я горжусь всем, что я сделал в рамках DREAM THEATER. DREAM THEATER создали одну из самых больших империй в прогрессивном металле. Я горжусь тем, что участвовал в этом. Но я также горжусь всем, что я сделал за те 13 лет, что был вне DREAM THEATER. Я занимался всем: от THE WINERY DOGS до SONS OF APOLLO, FLYING COLORS, TRANSATLANTIC, METAL ALLEGIANCE — было много разной музыки — и я мог играть всё: от трэш-металла с METAL ALLEGIANCE до классического рока с THE WINERY DOGS, и всё, что между ними. Так что всё это часть общей картины того, кем я являюсь и что я сделал в своей жизни и карьере. И я горжусь всем этим. Что касается сожалений, то я ни о чём не жалею. Думаю, я даже не жалею об уходе из DREAM THEATER в 2010 году, потому что если бы я тогда остался, я бы всю оставшуюся жизнь жалел о том, что не воспользовался шансом. Так что всегда лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего не сделал. Это всегда было моей философией. Я даже написал это в тексте [песни DREAM THEATER] "Repentance". Но, несмотря на это, я ни о чём не жалею, потому что всё это — часть истории, и всё это привело меня к тому, чем я занимаюсь сегодня. И, к счастью для поклонников DREAM THEATER, всё прошло по кругу, и в конце концов закончилось очень удачно».







