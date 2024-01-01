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Dream Theater

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MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»



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MIKE PORTNOY заявил, что у него «мурашки по коже» при мысли о первом предстоящем концерте с DREAM THEATER за 14 лет.

«На личном уровне это было невероятно. Я дико счастлив, что вернулся домой, к своей семье. Мы основали эту группу подростками почти 40 лет назад. И всё сейчас кажется правильным. Я чувствую, что именно здесь я должен находиться и хочу здесь быть.

Тем не менее, это сюрреалистично, что прошел уже почти год, а публика так и не увидела нас пятерых вживую... Я был в туре с THE WINERY DOGS, и мы не выступали вместе, когда решили собраться. И когда мы наконец собрались вместе в феврале этого года, чтобы начать работу над альбомом, мы провели в студии весь год. Мы провели весь этот год вместе, но публика до сих пор не услышала ни музыки, ни концерта, ни хоть какого-то совместного материала. Поэтому было очень трудно держать всё это в секрете.

Впереди у нас турне, и это невероятно захватывающе. Очень скоро мы начнём сообщать больше информации об альбоме... Так что всё наконец-то начинает складываться воедино, но это странно, ведь мы вместе уже почти год, и наконец-то мы начинаем сообщать подробности».

Mike сказал, что он не может дождаться своего первого концерта с DREAM THEATER, который состоится 20 октября в O2 в Лондоне, Великобритания:

«У меня мурашки по коже от одной мысли об этом. Я думаю, что каждый вечер в течение следующего года, каждое выступление, которое впервые состоится в любом месте — будь то Детройт, Париж или Токио, где бы это ни было, первый вечер в каждой из этих стран в течение следующего года будет невероятно захватывающим и особенным для всех зрителей. Будь то фанаты, которые не видели этот состав уже почти 15 лет, или новые люди, которые никогда не видели этот состав раньше, — каждый вечер для всех будет особенным. Но я не могу представить, каким будет первое выступление на O2 Arena в Лондоне. Я много раз мечтал об этом на протяжении многих лет — чтобы снова оказаться на сцене с этими ребятами. И почувствовать связь, любовь и волнение в аудитории, это будет так здорово. Я не могу дождаться этого момента. Мы уже очень близко. Это будет невероятно».




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