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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 265
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 179
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
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Dream Theater

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7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома

26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек

23 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 дек 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER о европейском турне

3 дек 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

26 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза

21 ноя 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER удивлен теплой встрече

19 ноя 2024 : 		 За кулисами DREAM THEATER

11 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 ноя 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

3 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER снимут концерт в Париже

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

27 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «Я нервничал перед первым шоу DREAM THEATER»

24 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

21 окт 2024 : 		 DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом

10 окт 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»

29 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER

15 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER

13 сен 2024 : 		 RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER

8 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»
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|||| 7 фев 2025

Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания



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Parasomnia, новый альбом DREAM THEATER, доступен для прослушивания ниже.




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7 фев 2025
L
LU---
слушать до конца :-)
7 фев 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
LU---, но лучше потратить час времени на что-то более полезное, да

просмотров: 372

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