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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 34
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Dream Theater

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Видео с выступления DREAM THEATER



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Видео с выступления DREAM THEATER, которое состоялось второго ноября в Sportovní Hala Fortuna, Prague, Czech Republic, доступно для просмотра ниже:

Act I

01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper
02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928
03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu
04. The Mirror (with "Lie" outro)
05. Panic Attack
06. Barstool Warrior
07. Hollow Years ( demo version)
08. Constant Motion
09. As I Am

Act II

10. Night Terror
11. This Is The Life
12. Under A Glass Moon
13. Vacant
14. Stream Of Consciousness
15. Octavarium

Encore:

16. Act II: Scene Six: Home
17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On
18. Pull Me Under




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6 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Лабри, ты был хорош, ты блистал, но уже всё, это полный пиздец.
Like!1

просмотров: 186

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