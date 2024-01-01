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Dream Theater

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DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза



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23 ноября DREAM THEATER сняли выступление на Adidas Arena, Paris, France, для последующего релиза. Mike Portnoy написал:

«Merci Beaucoup Paris!!! Вы сделали всё, на что мы надеялись, чтобы запечатлеть это шоу/тур для нашего грядущего концертного релиза!

Это был один из тех вечеров, когда все звезды сошлись: великолепная, восприимчивая и интерактивная аудитория, прекрасное заполненное помещение, просто потрясающий вечер во всех отношениях...

Мы с нетерпением ждем возможности выпустить этот волшебный вечер... а пока мы завершаем этот исторический первый европейский отрезок тура аншлаговым концертом в Амстердаме!»

Сет-лист:

Act I

01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper
02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928
03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu
04. The Mirror
05. Panic Attack
06. Barstool Warrior
07. Hollow Years
08. Constant Motion
09. As I Am

Act II

10. Night Terror
11. This Is The Life
12. Under A Glass Moon
13. Vacant
14. Stream Of Consciousness
15. Octavarium

Encore:

16. Act II: Scene Six: Home
17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On
18. Pull Me Under










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