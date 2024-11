сегодня



DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза



23 ноября DREAM THEATER сняли выступление на Adidas Arena, Paris, France, для последующего релиза. Mike Portnoy написал:



«Merci Beaucoup Paris!!! Вы сделали всё, на что мы надеялись, чтобы запечатлеть это шоу/тур для нашего грядущего концертного релиза!



Это был один из тех вечеров, когда все звезды сошлись: великолепная, восприимчивая и интерактивная аудитория, прекрасное заполненное помещение, просто потрясающий вечер во всех отношениях...



Мы с нетерпением ждем возможности выпустить этот волшебный вечер... а пока мы завершаем этот исторический первый европейский отрезок тура аншлаговым концертом в Амстердаме!»



Сет-лист:



Act I



01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper

02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928

03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

04. The Mirror

05. Panic Attack

06. Barstool Warrior

07. Hollow Years

08. Constant Motion

09. As I Am



Act II



10. Night Terror

11. This Is The Life

12. Under A Glass Moon

13. Vacant

14. Stream Of Consciousness

15. Octavarium



Encore:



16. Act II: Scene Six: Home

17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

18. Pull Me Under



















+0 -0



просмотров: 208