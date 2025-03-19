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*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
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Dream Theater

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19 ноя 2024 : 		 За кулисами DREAM THEATER

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Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER



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Dingwall Guitars опубликовали видео того, как басист Тейлор Свифт, Amos Heller, исполняет композицию DREAM THEATER “Caught In A Web” на новом Custom Shop D-Roc 5-string bass.




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19 мар 2025
Corpsegrinder04
Если бы он что-нибудь из "Курск" -а сыграл на одной струне, было бы интересно.
А эту мурку любой говнарь на трубах сыграет.
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просмотров: 77

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