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Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER



Dingwall Guitars опубликовали видео того, как басист Тейлор Свифт, Amos Heller, исполняет композицию DREAM THEATER “Caught In A Web” на новом Custom Shop D-Roc 5-string bass. http://www.dreamtheater.net







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