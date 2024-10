сегодня



Видео с выступления DREAM THEATER



Видео с выступления DREAM THEATER, которое состоялось 22 октября в Uber Eats Music Hall, Berlin, Germany, доступно для просмотра ниже:



Act I



01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper (first time since 2017)

02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928

03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

04. The Mirror (first time since 2014, with "Lie" outro)

05. Panic Attack (first time since 2015)

06. Barstool Warrior (first time with Mike Portnoy)

07. Hollow Years (first time since 2010; demo version)

08. Constant Motion (first time since 2015)

09. As I Am (first time since 2019)



Act II



10. Night Terror (live debut)

11. This Is The Life (first time since 2012, first time with Mike Portnoy)

12. Under A Glass Moon (first time since 2017)

13. Vacant (first time since 2006)

14. Stream Of Consciousness (first time since 2004)

15. Octavarium (first time in full since 2006)



Encore:



16. Act II: Scene Six: Home

17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

18. Pull Me Under











