Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 42
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 18
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 18
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 42
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



24 окт 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

21 окт 2024 : 		 DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом

10 окт 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»

29 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER

15 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER

13 сен 2024 : 		 RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER

8 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»

2 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Вам всем очень понравится новый альбом!»

29 авг 2024 : 		 Бокс-сет от DREAM THEATER

19 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY о творческой химии DREAM THEATER

14 авг 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад»

12 авг 2024 : 		 JORDAN RUDESS о возвращении в DREAM THEATER барабанщика

8 авг 2024 : 		 Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении

20 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS: «Возвращение Mike'a вернуло магию»

16 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS рад барабанщику DREAM THEATER

8 июл 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER о барабанщике: «Здорово, что он вернулся»

28 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того места, где закончился "Black Clouds"»

20 июн 2024 : 		 Вокалист DREAM THEATER о новом альбоме: «Мы в экстазе»

13 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполнил “Under A Glass Moon"

7 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвычайно рады и очень гордимся альбомом»

3 май 2024 : 		 JOHN PETRUCCI завершил запись гитар для DREAM THEATER

10 апр 2024 : 		 Участники DREAM THEATER о возвращении барабанщика

2 апр 2024 : 		 Барабаны для нового DREAM THEATER готовы!

16 мар 2024 : 		 Mike Portnoy: «Моё возвращение в DT никак не влияло на дела SONS OF APOLLO»

6 мар 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER 1993 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления DREAM THEATER



zoom
Видео с выступления DREAM THEATER, которое состоялось 22 октября в Uber Eats Music Hall, Berlin, Germany, доступно для просмотра ниже:

Act I

01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper (first time since 2017)
02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928
03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu
04. The Mirror (first time since 2014, with "Lie" outro)
05. Panic Attack (first time since 2015)
06. Barstool Warrior (first time with Mike Portnoy)
07. Hollow Years (first time since 2010; demo version)
08. Constant Motion (first time since 2015)
09. As I Am (first time since 2019)

Act II

10. Night Terror (live debut)
11. This Is The Life (first time since 2012, first time with Mike Portnoy)
12. Under A Glass Moon (first time since 2017)
13. Vacant (first time since 2006)
14. Stream Of Consciousness (first time since 2004)
15. Octavarium (first time in full since 2006)

Encore:

16. Act II: Scene Six: Home
17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On
18. Pull Me Under






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 62

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом