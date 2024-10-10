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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 23
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 14
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
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Dream Theater

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|||| 10 окт 2024

Новое видео DREAM THEATER



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"Night Terror", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Parasomnia", выходящего седьмого февраля на InsideOut Music:

01. In The Arms Of Morpheus (5:22)
02. Night Terror (9:55)
03. A Broken Man (8:30)
04. Dead Asleep (11:06)
05. Midnight Messiah (7:58)
06. Are We Dreaming? (1:28)
07. Bend The Clock (7:24)
08. The Shadow Man Incident (19:32)




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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10 окт 2024
L
LU---
Ну что? дождались.....
в итоге пустота....99 й был последний оригинальный альбом откуда и идеи некоторые взяли
еле дослушал этот трек, вокал просто убивает унынием.......эхх
11 окт 2024
G
GlowoErzum
Если весь альбом будет таким - группу можно смело хоронить. Ничего больше, чем паразитировать на старых идеях, они уже не могут.
11 окт 2024
n
neversaydie
Интересно.
11 окт 2024
ChatGPT
а где подпевать

надо сравнить с The Alien, но пока если и лучше, то не сильно
Like!1
11 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
ChatGPT, ну я примерно это и хотел написать, что не сильно оно лучше предыдущего альбома.
11 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Ладно, я начну с хорошего.
1) Портной, сука, звучит. Все эти… приколюхи внезапные и неожиданные вроде мелких тарелочек, оно все работает, это прямо-таки глутамат натрия для любой песни. Да, Манжини технарь, пахарь, большой препод, но вот эти фирменные секретные ингредиенты Портного куда круче всего этого.
2) Петруччи местами выдал прикольные моднявые риффы. В районе 4-й минуты начался какой-то гэнг бэнг с размерами, прикольно.
А плохое вы и сами услышали - песня в целом хуйня. Такая же хуйня, как и предыдущий альбом, ну, или чуть лучше, хз. Более того, это реально продолжение того, что было в 2009, как и обещал Портной, все эти заигрывания с мрачняком и блюзовыми нотами а-ля Black Sabbath, которые заебали в DT нулевых годов, опять эта дрисня псевдорахманиновская от лысого, все как в лудших (sic) традициях. Пиздеж на тему второго пришествия только усугубил картину - ждали конфетку, получили… ну вы поняли.
И да, сейчас у меня глубокая ночь, слушать это, отгоняя сон, реально ночной террор.

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