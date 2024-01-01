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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 31
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Dream Theater

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29 авг 2024 : 		 Бокс-сет от DREAM THEATER

19 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY о творческой химии DREAM THEATER

14 авг 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад»

12 авг 2024 : 		 JORDAN RUDESS о возвращении в DREAM THEATER барабанщика

8 авг 2024 : 		 Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении

20 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS: «Возвращение Mike'a вернуло магию»

16 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS рад барабанщику DREAM THEATER

8 июл 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER о барабанщике: «Здорово, что он вернулся»

28 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того места, где закончился "Black Clouds"»

20 июн 2024 : 		 Вокалист DREAM THEATER о новом альбоме: «Мы в экстазе»

13 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполнил “Under A Glass Moon"

7 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвычайно рады и очень гордимся альбомом»

3 май 2024 : 		 JOHN PETRUCCI завершил запись гитар для DREAM THEATER

10 апр 2024 : 		 Участники DREAM THEATER о возвращении барабанщика

2 апр 2024 : 		 Барабаны для нового DREAM THEATER готовы!

16 мар 2024 : 		 Mike Portnoy: «Моё возвращение в DT никак не влияло на дела SONS OF APOLLO»

6 мар 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER 1993 года

1 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY о сет-листах DREAM THEATER

16 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «Соки струятся!»

10 фев 2024 : 		 DREAM THEATER начали

29 янв 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в группу»

17 янв 2024 : 		 Басист DREAM THEATER о выступлении сидя

16 янв 2024 : 		 DREAM THEATER исполняют трек DEEP PURPLE в 1997 году

8 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Мы должны уйти в закат вместе»

31 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «За последние 13 лет или около того я, наверное, раз 100 мечтал вернуться в DREAM THEATER»

27 ноя 2023 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Это было правильное решение в правильное время»
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Бокс-сет от DREAM THEATER



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DREAM THEATER 27 сентября выпустят виниловый бокс-сет, получивший незамысловатое название "Vol. 1", включающий альбомы "Images And Words", "Awake", "Falling Into Infinity" и "Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory". Тираж издания составит 2 500 копий:

LP #1 IMAGES AND WORDS
Side 1:
1. Pull Me Under
2. Another Day
3. Take The Time
4. Surrounded
Side 2:
1. Metropolis – Part 1
2. Sunder A Glass Moon
3. Wait For Sleep
4. Learning To Live

LP#2 AWAKE
Side 1:
1. 6:00
2. Caught In A Web
3. Innocence Faded
Side 2:
1. Erotomania
2. Voices
3. The Silent Man
Side 3:
1. The Mirror
2. Lie
3. Lifting Shadows Off A Dream
Side 4:
1. Scarred
2. Space Dye-Vest

LP#3 FALLING INTO INFINITY
Side 1:
1. New Millennium
2. You Not Me
3. Peruvian Skies
Side 2:
1. Hollow Years
2. Burning My Soul
3. Hell’s Kitchen
Side 3:
1. Lines In The Sand
2. Take Away My Pain
3. Just Let Me Breathe
Side 4:
1. Anna Lee
2. Trial Of Tears (Medley) I. It’s Raining, II. Deep In Heaven, III. The Wasteland

LP#4 METROPOLIS PT. 2
Side 1:
1. Scene One: Regression
2. Scene Two: I. Overture 1928, II. Strange Deja Vu
3. Scene Three: I. Through My Words, II. Fatal Tragedy
Side 2:
1. Scene Four: Beyond This Life
2. Scene Five: Through Her Eyes
Side 3:
1. Scene Six: Home
2. Scene Seven: I. The Dance Of Eternity, II. One Last Time
Side 4:
1. Scene Eight: The Spirit Carries On
2. Scene Nine: Finally Free




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