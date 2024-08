сегодня



Бокс-сет от DREAM THEATER



DREAM THEATER 27 сентября выпустят виниловый бокс-сет, получивший незамысловатое название "Vol. 1", включающий альбомы "Images And Words", "Awake", "Falling Into Infinity" и "Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory". Тираж издания составит 2 500 копий:



LP #1 IMAGES AND WORDS

Side 1:

1. Pull Me Under

2. Another Day

3. Take The Time

4. Surrounded

Side 2:

1. Metropolis – Part 1

2. Sunder A Glass Moon

3. Wait For Sleep

4. Learning To Live



LP#2 AWAKE

Side 1:

1. 6:00

2. Caught In A Web

3. Innocence Faded

Side 2:

1. Erotomania

2. Voices

3. The Silent Man

Side 3:

1. The Mirror

2. Lie

3. Lifting Shadows Off A Dream

Side 4:

1. Scarred

2. Space Dye-Vest



LP#3 FALLING INTO INFINITY

Side 1:

1. New Millennium

2. You Not Me

3. Peruvian Skies

Side 2:

1. Hollow Years

2. Burning My Soul

3. Hell’s Kitchen

Side 3:

1. Lines In The Sand

2. Take Away My Pain

3. Just Let Me Breathe

Side 4:

1. Anna Lee

2. Trial Of Tears (Medley) I. It’s Raining, II. Deep In Heaven, III. The Wasteland



LP#4 METROPOLIS PT. 2

Side 1:

1. Scene One: Regression

2. Scene Two: I. Overture 1928, II. Strange Deja Vu

3. Scene Three: I. Through My Words, II. Fatal Tragedy

Side 2:

1. Scene Four: Beyond This Life

2. Scene Five: Through Her Eyes

Side 3:

1. Scene Six: Home

2. Scene Seven: I. The Dance Of Eternity, II. One Last Time

Side 4:

1. Scene Eight: The Spirit Carries On

2. Scene Nine: Finally Free







