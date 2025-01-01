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*Видео с текстом от DESTINITY 271
*Умер Джон Сайкс 122
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Dream Theater

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Новое видео DREAM THEATER



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"Midnight Messiah", новое видео группы DREAM THEATER, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Parasomnia", выходящего седьмого февраля:

01. In The Arms Of Morpheus (5:22)
02. Night Terror (9:55)
03. A Broken Man (8:30)
04. Dead Asleep (11:06)
05. Midnight Messiah (7:58)
06. Are We Dreaming? (1:28)
07. Bend The Clock (7:24)
08. The Shadow Man Incident (19:32)




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