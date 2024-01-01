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MIKE PORTNOY: «Я нервничал перед первым шоу DREAM THEATER»



MIKE PORTNOY в интервью Metal Global рассказал о том, как прошло первое за 14 лет шоу с DREAM THEATER:



«Я сказал ребятам сразу после первого шоу тура в Лондоне 20 октября: "Теперь мы все можем сделать глубокий вдох и начать веселиться". Первое шоу было настолько напряжённым, что даже во время него все были сосредоточены и ожидали чего-то. И теперь, когда всё это позади, мы можем сделать глубокий вдох и начать получать удовольствие».



На вопрос, нервничал ли он перед выходом на сцену в Лондоне, Mike ответил:



«Признаюсь — нервничал. Я никогда не нервничаю перед выступлением, но это было нервное потрясение. Я впервые выступал с ребятами за, наверное, 14 лет, плюс это большая площадка, и было столько ожиданий и внимания к нам, что мы знали, что окажемся под микроскопом. Так что я по-настоящему нервничал».



Насчёт того, будет ли меняться сет-лист тура DREAM THEATER в честь 40-летия по мере его проведения, Portnoy сказал:



«Ещё во время моего первого пребывания в группе я любил менять сет-лист каждый вечер — не только для того, чтобы было интересно фанатам, но и для того, чтобы было интересно нам, ведь на тот момент я занимался этим уже 25 лет. Так что это очень важно для группы и для поклонников, как я думаю. Но сейчас, когда я вернулся, мы хотим сначала встать на ноги. Так что сет-лист будет таким, какой он есть сейчас, на некоторое время. А потом, когда всем станет комфортно, мы начнём экспериментировать, и тогда я начну по-настоящему творчески подходить к делу. На данный момент и на ближайшее время сет-лист будет одним и тем же».



Что касается того, как он подбирал песни для сет-листа, Mike сказал:



«Я хотел, чтобы он был похож на шоу величайших хитов. Не то чтобы у нас было много хитов, но я хотел выбрать популярные песни, которые всегда нравятся публике. Нам известно, какие из них вызывают наибольшую отдачу энергии, и мы хотели устроить шоу, которое представляло бы всю карьеру группы. Невозможно охватить все альбомы. Мы сделали это в туре, посвящённом 20-летию группы, но тогда нам исполнилось 20 лет, а альбомов было восемь. Сейчас их 16. Так что мы не можем охватить все альбомы, но, по крайней мере, мы хотели охватить разные эпохи и добавить туда несколько сюрпризов, сочетая оба варианта».







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