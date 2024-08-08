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Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении



Mike Portnoy в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него оказалось самым сложным в возвращении в DREAM THEATER:



«Я бы не сказал, что мне было трудно. Все прошло очень гладко, и ребята помогли мне сразу почувствовать себя как дома. Я бы сказал, что мне нужно было привыкнуть к тому, что я "новый парень", что я новый парень в группе, которую я помог создать, когда был подростком. Так что для меня это небольшой переход от роли лидера, каким я был, когда покинул группу, теперь я должен найти свой путь обратно в коллектив, и я должен уважать тот факт, что они делали это 13 лет без меня, и у них, возможно, новые способы ведения дел, новые способы принятия решений. Так что я бы не сказал, что это было трудно, но мне пришлось очень уважительно отнестись к своей роли новичка и найти свой путь обратно в химию группы».







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