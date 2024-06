20 июн 2024



Вокалист DREAM THEATER о новом альбоме: «Мы в экстазе»



В новом интервью вокалист DREAM THEATER James LaBrie рассказал о предстоящем юбилейном туре "40th Anniversary Tour 2024 — 2025". Турне, представленное как "An Evening With Dream Theater", станет первым после возвращения в группу барабанщика Mike'a Portnoy в октябре прошлого года. Европейский этап тура DREAM THEATER "40th Anniversary Tour 2024 — 2025" включает в себя выступления в 23 городах, стартует 20 октября и продлится до 24 ноября. На вопрос о том, обсуждался ли сет-лист предстоящего тура, James ответил:



«Конечно. И чтобы вы знали, мы позволили Mike'y снова составить сет-лист. Так что он вернулся к составлению сет-листа и справляется с этим, как мы и предполагали, просто потрясающе. Дело в том, что Mike говорил: "Ребята, если есть песня, которую вы не хотите исполнять, дайте мне знать. Если есть песни, которые вы хотите исполнить, тоже дайте мне знать". Так что мы постоянно на связи. А он рад, что составляет сет-лист.



Я не могу сказать, каким будет сет-лист, но могу сказать, что он потрясающий. И я не могу представить, чтобы какой-нибудь фанат, выходя из зала, сказал бы: "Вот чёрт, я хотел, чтобы они сыграли это" или "Я хотел, чтобы они сыграли то". Этот сет-лист затрагивает множество грандиозных моментов в жизни группы, так что он действительно похож на сет-лист мечты, и будет очень интересно увидеть фанатов, а затем услышать разговоры, когда мы действительно сыграем всё вживую. Но сейчас мы в восторге. Это будет отличный концерт, потрясающая постановка. И это будет превосходно».



Что касается того, как произошло воссоединение с Портным, ЛаБри сказал:



«Всё развивалось постепенно... Мы словно видели знаки, хотя в то время не обращали на это особого внимания. Но теперь мы можем оглянуться назад и сказать: "Да, я думаю, это открыло дверь для диалога, который мог бы привести к следующим событиям". Например, когда Mike скооперировался с [гитаристом DREAM THEATER] John'ом Petrucci и [клавишником DREAM THEATER] Jordan'ом [Rudess'ом] и записал альбом LTE [LIQUID TENSION EXPERIMENT]. Это одна из вещей, которая открыла одну дверь. А потом Mike объединился с John'ом и записал последний сольный альбом Petrucci. А затем он отправился в свой первый сольный тур. Так что всё это начало происходить. Мы с Mike'ом помирились несколько лет назад, когда DREAM THEATER играли в Нью-Йорке в Beacon Theater, и тогда Mike пришёл на концерт. И это был первый раз, когда мы с ним увидели друг друга за, наверное, 12 лет на тот момент. Так что это было ещё одно событие, которое привело к нынешней ситуации...



Я думаю, что в то время мы думали: "Да, это неизбежно. Мы снова соберём оригинальный состав". Не то чтобы кто-то из нас думал именно так, но, наверное, возникло ощущение, что это может произойти. И я считаю, что одно событие вело к другому, и в конце концов когда мы закончили последнее мировое турне "A View From The Top Of The World" в июле 23-го года, в тот момент мы решили поразмышлять обо всём и проанализировать, на каком этапе в нашей карьере мы находимся, чего мы хотим достичь. А потом вся эта история с Mike'ом начала становиться реальностью, и мы решили: "Мы находимся на этом этапе нашей жизни и карьеры, и если мы собираемся сделать нечто подобное, то, возможно, сейчас самое время подумать об этом". Но, как я уже сказал, было несколько событий, которые начали материализовываться, маленькие детали, которые переросли в нечто крупное. И всё это развивалось и превратилось в то, что было для нас неоспоримым в какой-то момент времени, когда мы решили: "Давайте же сделаем это. В этом есть смысл". И никакого диссонанса... [Бывший барабанщик DREAM THEATER] Mike Mangini — потрясающий, невероятный музыкант, и альбомами, которые он сделал с нами, мы все очень гордимся, это отличные пластинки. Но теперь мы на новой главе, снова с оригинальным барабанщиком и с нашим мировым турне в честь 40-летия. Так что это грандиозно. Это будет круто».



LaBrie также рассказал о ходе сессий записи шестнадцатого студийного альбома DREAM THEATER. Предстоящая работа станет первой пластинкой группы с Портным за последние 15 лет. LaBrie сказал:



«Прямо сейчас, пока мы с вами беседуем, записываются клавишные, а потом начнётся запись вокала. После этого нужно будет провести сведение, сделать мастеринг и всё в таком духе. Ну и, конечно, оформление и всё, что сопутствует новому альбому, тоже должно быть готово, и это обсуждается. Так что много чего происходит, и, как и в случае с любым другим альбомом, когда вы его записываете, есть определённый процесс. И да, он идет, и всё пока замечательно. Так что мы в восторге».



Что касается музыкального направления нового материала DREAM THEATER, James сказал:



«Я бы хотел оставить это на потом, когда мы начнём давать интервью о новом альбоме. Скажу просто: мы счастливы, потому что это тот альбом, который мы хотели сочинить. Это альбом, который мы хотели создать, и мы его сделали. Это всё, чего мы хотели добиться, и даже больше. Итак, что я могу вам сказать? Мы в экстазе. Мы очень рады. И это лучшее, что могло произойти. Когда вы создаёте что-то вроде альбома воссоединения, вы хотите, чтобы он был невероятным. Так что мы в восторге».







+0 -0



просмотров: 245