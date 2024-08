MIKE PORTNOY о творческой химии DREAM THEATER

сегодня



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, скучал ли он по DREAM THEATER за время своего отсутствия:



«Конечно, я всегда скучал по DREAM THEATER, по музыке, ребятам и фанатам. Не все фанаты DREAM THEATER ездили со мной в турне со всеми моими другими группами. Так что каждый раз, когда я гастролировал с SONS OF APOLLO, WINERY DOGS, SHATTERED FORTRESS или NEAL MORSE BAND, я видел некоторых фанатов DREAM THEATER, но большая часть фэн-базы не была со мной все эти годы. Так что я скучал по ним, по ребятам и по музыке. Мы всегда были прежде всего семьёй».



По поводу того, что он снова отвечает за составление сет-листов для концертов DREAM THEATER, Mike сказал:



«Да, это та область, которая всегда была моим делом и моей страстью. Я всегда составлял все сет-листы для DREAM THEATER, как и для любой другой моей группы или проекта. Это очень важная для меня деятельность. И да, когда я вернулся в DREAM THEATER, нам пришлось решать, кто и за что будет отвечать. Есть много областей, за которые раньше отвечал я, а теперь этим может заниматься John или, может быть, решения принимает вся группа. Так что теперь мне приходится искать своё место в группе. Но да, они вернули мне возможность составлять сет-листы. Это было очень увлекательно и интересно — открытая палитра для работы. 40 лет занятий музыкой, а я не играл ничего из этого с ребятами почти 15 лет. Так что всё это для меня ново. В 2010 году мне, возможно, было бы скучно, но сейчас, в 2024 году, я с таким же удовольствием играю эти песни, как и все остальные».



Он также упомянул о том, насколько отличается игра с DREAM THEATER в 2024 году от того, как это было 14 лет назад:



«У этого вопроса есть две стороны. Первая — я думаю, что мы все стали старше и мудрее, более спокойными. Я не такой помешанный на контроле, каким был раньше, я гораздо более покладистый, гораздо более спокойный. Так что с одной стороны это естественно для нашего возраста — нам уже за пятьдесят и шестьдесят, и я думаю, что мы стали более зрелыми и опытными. Но другая сторона этого вопроса, как я только что упомянул, заключается в том, чтобы найти своё место в этой новой структуре и контролировать каждую область. А когда я покинул группу, им пришлось взять некоторые из этих обязанностей и разделить их между собой, чтобы разные люди курировали разные сферы. И теперь, когда я возвращаюсь, я должен понять, что мне удобно. Я должен уважать то, чего они достигли за 13 лет без меня, и теперь они могут делать всё иначе. Так что я должен очень уважительно относиться к этому и не пытаться навязывать себя в какой-либо сфере. Когда бы мы ни заговорили о сет-листе, о сувенирной продукции или о том, как они хотят записываться в студии, неважно, что это за тема, я всегда говорю: "Ребята, как вы делаете это сейчас? Как вы хотите, чтобы я участвовал? Вы хотите, чтобы я контролировал процесс? Хотите, чтобы я не вмешивался? Это тоже нормально". И это своего рода процесс обучения, чтобы найти своё место в том, как группа работает сейчас».



Mike рассказал и о предстоящем шестнадцатом альбоме DREAM THEATER, который всё ещё находится в процессе записи:



«Мы начали работу над новым альбомом в феврале этого года и поняли, что с момента нашей последней совместной записи "Black Clouds & Silver Linings" в 2009 году прошло около 15 лет. Мы собрались вместе 7 февраля 2024 года, именно тогда мы отправились в студию, чтобы начать работу, и нам показалось, что прошла всего неделя с тех пор, как мы закончили работу над "The Count Of Tuscany" и завершили запись последнего альбома. Было ощущение, что прошла всего одна неделя. Вроде бы 15 лет прошло, а ощущение, что это было только вчера. Вот насколько привычной и комфортной является атмосфера в группе между нами пятерыми. Мы сразу почувствовали себя комфортно, как будто не прошло и дня, и сразу же начали сочинять идеи и подкидывать их друг другу. Всё это быстро превратилось в снежный ком, и мы начали действовать и двигаться вперёд».







