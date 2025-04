сегодня



Видео полного выступления DREAM THEATER



Видео полного выступления DREAM THEATER, которое состоялось 22 марта в Radio City Music Hall Show, New York City, доступно для просмотра ниже:



Act I



“Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper”

“Act I: Scene Two: I. Overture 1928”

“Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu”

“The Mirror”

“Panic Attack”

“Barstool Warrior”

“Hollow Years” (’96 demo version)

“Under a Glass Moon”

“The Dark Eternal Night”



Act II



“Night Terror”

“Midnight Messiah”

“Vacant”

“Stream of Consciousness”

“Octavarium”



Encore



“The Best of Times” (with Jonathan Dinklage – live debut)

“Pull Me Under” http://www.dreamtheater.net







