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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
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Dream Theater

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1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома

26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек

23 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

6 дек 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER о европейском турне

3 дек 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

26 ноя 2024 : 		 DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза

21 ноя 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER удивлен теплой встрече

19 ноя 2024 : 		 За кулисами DREAM THEATER
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Видео полного выступления DREAM THEATER



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Видео полного выступления DREAM THEATER, которое состоялось 22 марта в Radio City Music Hall Show, New York City, доступно для просмотра ниже:

Act I

“Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper”
“Act I: Scene Two: I. Overture 1928”
“Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu”
“The Mirror”
“Panic Attack”
“Barstool Warrior”
“Hollow Years” (’96 demo version)
“Under a Glass Moon”
“The Dark Eternal Night”

Act II

“Night Terror”
“Midnight Messiah”
“Vacant”
“Stream of Consciousness”
“Octavarium”

Encore

“The Best of Times” (with Jonathan Dinklage – live debut)
“Pull Me Under”




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